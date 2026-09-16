Rueda recalca que Galicia no se negará "nunca" a acoger personas vulnerables, pero pide diálogo: "No valen aluviones"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recalcado este miércoles que Galicia es "un pueblo solidario" y que no se negará "nunca" a acoger a personas vulnerables, pero se ha quejado de la falta de diálogo con el Gobierno central en la distribución de menores migrantes y ha advertido de que "hay que hacer las cosas bien" y "no valen aluviones".

Lo ha trasladado en el acto de conmemoración del 50 aniversario de la Cidade Infantil Príncipe Felipe de Pontevedra. El complejo ha acogido a 3.655 niños y niñas desde su puesta en marcha y actualmente atiende a 105 menores tutelados por la Administración autonómica.

La Cidade Infantil integra, además de tres centros de protección, una escuela infantil y varios centros educativos, entre ellos el CEIP Daría González García, el CEE Pontevedra y el CIFP Carlos Oroza.

En su intervención, Rueda ha situado Príncipe Felipe como "parte de la historia de Pontevedra" y un referente del sistema gallego de protección a la infancia. "Para hacer esto bien hay que tener mucha vocación y mucho cariño", ha dicho, al felicitar a los trabajadores de este centro.

También ha destacado la evolución del Príncipe Felipe hacia un modelo basado en pequeñas unidades de convivencia, concebidas para ofrecer a los menores entornos seguros y una atención más próxima e individualizada.

Necesaria cooperación entre administraciones

Durante el acto, Rueda ha reivindicado además la colaboración entre la Xunta y la Diputación de Pontevedra para mantener y desarrollar los distintos servicios del complejo.

El titular del Ejecutivo gallego ha valorado la cooperación entre administraciones, especialmente en cuestiones tan sensibles como la atención a los menores, y ha lamentado que no siempre sea así, en referencia a la actitud del Gobierno central en cuanto al traslado de menores migrantes a las comunidades autónomas.

En este sentido, ha afirmado que "Galicia es un pueblo solidario" y ha rechazado la falta de diálogo con el fin de poder atender a los menores "como merecen".

El presidente gallego ha defendido que Galicia "no se negará nunca" a la acogida de personas vulnerables, pero ha sostenido que "es importante hacer bien las cosas", ya que "no valen aluviones ni sacarse los problemas de encima o pensar que los menores que tienen que ir a un centro son un número que ni siquiera son capaces de detallar".

Continuidad del proyecto

Por su parte, el presidente de la Diputación, Luis López, ha garantizado la continuidad del proyecto y ha destacado el papel de los 226 trabajadores que han formado parte de su historia.

La institución provincial destinará este año 16,6 millones de euros a Príncipe Felipe y tramita además una inversión superior a cinco millones para modernizar el centro infantil y el pabellón deportivo.

La celebración incluyó un recorrido por las instalaciones, la proyección de un vídeo sobre el medio siglo de historia del complejo y una mesa redonda con antiguos residentes y profesionales que han trabajado en el centro.

López ha reivindicado el carácter de la Cidade Infantil como un espacio integrado en la vida de Pontevedra y ha subrayado la cooperación institucional que ha permitido mantener y ampliar sus servicios "para que Príncipe Felipe siga siendo un faro de educación, de cuidados y de ocio para todos los pontevedreses", concluyó.