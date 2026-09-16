Rueda recalca que Galicia no se negará "nunca" a acoger personas vulnerables, pero pide diálogo: "No valen aluviones"
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
La Cidade Infantil Príncipe Felipe cumple 50 años en Pontevedra como referente de protección de la infancia. Desde el evento del aniversario, Alfonso Rueda reivindica la solidaridad de Galicia y reclama diálogo al Gobierno central sobre los menores migrantes
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recalcado este miércoles que Galicia es "un pueblo solidario" y que no se negará "nunca" a acoger a personas vulnerables, pero se ha quejado de la falta de diálogo con el Gobierno central en la distribución de menores migrantes y ha advertido de que "hay que hacer las cosas bien" y "no valen aluviones".
Lo ha trasladado en el acto de conmemoración del 50 aniversario de la Cidade Infantil Príncipe Felipe de Pontevedra. El complejo ha acogido a 3.655 niños y niñas desde su puesta en marcha y actualmente atiende a 105 menores tutelados por la Administración autonómica.
La Cidade Infantil integra, además de tres centros de protección, una escuela infantil y varios centros educativos, entre ellos el CEIP Daría González García, el CEE Pontevedra y el CIFP Carlos Oroza.
En su intervención, Rueda ha situado Príncipe Felipe como "parte de la historia de Pontevedra" y un referente del sistema gallego de protección a la infancia. "Para hacer esto bien hay que tener mucha vocación y mucho cariño", ha dicho, al felicitar a los trabajadores de este centro.
También ha destacado la evolución del Príncipe Felipe hacia un modelo basado en pequeñas unidades de convivencia, concebidas para ofrecer a los menores entornos seguros y una atención más próxima e individualizada.
Necesaria cooperación entre administraciones
Durante el acto, Rueda ha reivindicado además la colaboración entre la Xunta y la Diputación de Pontevedra para mantener y desarrollar los distintos servicios del complejo.
El titular del Ejecutivo gallego ha valorado la cooperación entre administraciones, especialmente en cuestiones tan sensibles como la atención a los menores, y ha lamentado que no siempre sea así, en referencia a la actitud del Gobierno central en cuanto al traslado de menores migrantes a las comunidades autónomas.
En este sentido, ha afirmado que "Galicia es un pueblo solidario" y ha rechazado la falta de diálogo con el fin de poder atender a los menores "como merecen".
El presidente gallego ha defendido que Galicia "no se negará nunca" a la acogida de personas vulnerables, pero ha sostenido que "es importante hacer bien las cosas", ya que "no valen aluviones ni sacarse los problemas de encima o pensar que los menores que tienen que ir a un centro son un número que ni siquiera son capaces de detallar".
Continuidad del proyecto
Por su parte, el presidente de la Diputación, Luis López, ha garantizado la continuidad del proyecto y ha destacado el papel de los 226 trabajadores que han formado parte de su historia.
La institución provincial destinará este año 16,6 millones de euros a Príncipe Felipe y tramita además una inversión superior a cinco millones para modernizar el centro infantil y el pabellón deportivo.
La celebración incluyó un recorrido por las instalaciones, la proyección de un vídeo sobre el medio siglo de historia del complejo y una mesa redonda con antiguos residentes y profesionales que han trabajado en el centro.
López ha reivindicado el carácter de la Cidade Infantil como un espacio integrado en la vida de Pontevedra y ha subrayado la cooperación institucional que ha permitido mantener y ampliar sus servicios "para que Príncipe Felipe siga siendo un faro de educación, de cuidados y de ocio para todos los pontevedreses", concluyó.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
IGUALAR LAS PAREJAS DE HECHO
Herencias sin deudas y testamento digital: así es la reforma legal que prepara la Xunta
MULTA DE 750.000 EUROS
Dos años de cárcel por fraude con fondos europeos en una empresa de O Porriño
Lo último
MÁS DE 20 CALLES
Verín invertirá un millón en asfaltar sus vías principales