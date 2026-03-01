Rueda ve un “antes y después” en el Centro de Protonterapia de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, subrayó que el acelerador de protones Proteus One del Centro de Protonterapia de Galicia “es ya una realidad que marcará un antes y un después en el tratamiento del cáncer en Galicia”.

Alfonso Rueda, junto con el conselleiro de Sanidade y los radiofísicos responsables de la puesta en marcha del proyecto y técnicos de la empresa IBA, visitó la zona del búnker del Centro de Protonterapia de Galicia en la que se sitúa el acelerador de protones. Esta equipación, ya instalada y financiada por la Fundación Amancio Ortega con una inversión de 28 millones de euros, es actualmente la primera de toda España. La visita permitió ver el acelerador antes de que sea cubierto y comiencen las pruebas con el conjunto de protones, una oportunidad única que el presidente mostró también en un vídeo difundido hoy en sus redes sociales.

Hito en medicina oncológica

Rueda remarcó que el proyecto del Gobierno gallego es uno de los mayores hitos en medicina oncológica de precisión, una muestra más de la marca Galicia Calidade. “Es una infraestructura puntera e innovadora. Y no estamos en Houston, estamos en Galicia”, afirmó.

La Xunta prevé comenzar a tratar los primeros pacientes a finales de 2026 o principios de 2027, tanto gallegos como procedentes de Castilla y León, Asturias y el norte de Portugal, con una capacidad estimada de 250 personas al año. El centro estará especialmente enfocado en pacientes oncológicos con alta expectativa de supervivencia, prestando atención destacada a la población infantil.

El tratamiento utiliza un conjunto de protones que permite administrar la radiación de forma muy localizada, adaptándose a la zona afectada y reduciendo los efectos secundarios. El proyecto, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Feder Galicia 2021-2027, supondrá una inversión total superior a los 60 millones de euros entre edificación y equipación.