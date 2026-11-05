La sanidad gallega mantiene 144 cupos de médico de familia sin ningún facultativo asignado

El déficit de facultativos en la atención primaria gallega mantiene actualmente 144 cupos de medicina comunitaria sin un médico asignado. Al no disponer de personal con plaza en propiedad ni de interinos para asumir estos puestos, las consultas vacías se reparten entre el resto del cuadro médico de los centros de salud a través de prolongaciones de jornada, acumulaciones asistenciales e intersustituciones directas.

De acuerdo con el balance asistencial cerrado al término de agosto, la red pública acumula 387 plazas vacantes en medicina de familia en toda la comunidad. Aunque el volumen total de vacantes supone un descenso frente a las 536 plazas descubiertas que se contabilizaban a finales de 2023, los cupos huérfanos que carecen por completo de médico titular o interino han aumentado respecto a periodos anteriores.

La situación resulta especialmente compleja en los puestos catalogados oficialmente como de difícil cobertura. En esta categoría, el mapa sanitario autonómico identifica un total de 72 plazas complejas, de las cuales un 39 % continúa sin un médico en propiedad que garantice la estabilidad del servicio en sus respectivas demarcaciones.

Para mitigar esta sobrecarga de trabajo y reorganizar la atención primaria, la Xunta de Galicia impulsa un plan asistencial orientado a limitar la demanda ordinaria a un máximo de 30 pacientes diarios por profesional médico, además de programar la habilitación de nuevas plazas para reforzar las áreas sanitarias con mayores dificultades de plantilla.