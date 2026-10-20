Sanidade compromete 644 plazas y 320 millones para reformar la atención primaria hasta 2030

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha defendido este martes en el Parlamento de Galicia el Plan de reforma de la atención primaria y comunitaria 2026-2030, dotado con 320 millones de euros y que contempla crear 644 plazas estructurales. Los presupuestos de la Xunta para 2027 elevarán un 6,1% la inversión en este nivel asistencial, hasta los 1.854 millones de euros, y permitirán crear las primeras 136 plazas comprometidas.

En su comparecencia, solicitada a petición propia, Gómez Caamaño ha explicado que la reforma busca reducir la carga burocrática, reorganizar las agendas, ordenar la sobredemanda y mejorar las condiciones laborales y retributivas, además de reforzar las infraestructuras y los recursos tecnológicos.

De las plazas previstas para 2027, 39 serán de medicina familiar y comunitaria y ocho reforzarán la psicología clínica, que pasará de 28 profesionales a 36, con el objetivo de alcanzar los 50 en 2030. El plan establece un máximo de 30 actos asistenciales diarios para medicina de familia y 25 para pediatría. Para atender la sobredemanda se habilitarán agendas específicas fuera de la jornada ordinaria, voluntarias y remuneradas.

La reforma incluye también 278 millones para infraestructuras, equipamientos y tecnologías, así como un nuevo modelo retributivo que reconocerá factores como la complejidad asistencial y la dispersión geográfica. La Xunta prueba ya el nuevo modelo de agendas en siete centros de salud y prevé extender la experiencia a 14, dos por cada área sanitaria. El plan contempla nuevas plazas en 16 categorías profesionales y mecanismos de seguimiento para evaluar los resultados e introducir ajustes.

El PSdeG cifra en 19.000 las citas de sobredemanda

El diputado socialista Julio Torrado ha cuestionado que las 644 plazas sean suficientes para resolver los problemas de acceso a primaria y ha advertido de que Galicia formará a más especialistas de los que prevé incorporar la Xunta. A su juicio, el Gobierno gallego "renuncia" a contratar a una parte de los profesionales que podrían estar disponibles en los próximos años.

Torrado también ha puesto en duda que limitar las agendas a 30 consultas diarias reduzca las esperas si no se acompaña de más personal. A partir de una media estimada de 37 pacientes al día por profesional, ha calculado que podrían dejar de atenderse unas 19.000 consultas diarias. "En Galicia es más fácil conseguir cita en el Tinder que en el Sergas", ha ironizado. El socialista ha reclamado adaptar los cupos a la frecuentación de cada población y ha puesto el foco en la incorporación de podólogos, que su grupo ya había propuesto anteriormente.

En su respuesta, Gómez Caamaño ha defendido que el límite de consultas pretende "ordenar la demanda y proteger el tiempo clínico". Ha señalado que la carga varía según el centro, con profesionales que atienden entre 15 pacientes diarios y otros que llegan a 40 o 50, y ha asegurado que la mayoría de las citas a demanda seguirán siendo gestionadas por los médicos responsables de cada paciente. "Para eso están las agendas de absorción", ha señalado.

Sobre la formación de especialistas, ha atribuido las limitaciones a la capacidad de acreditación de plazas, que depende del Ministerio de Sanidad. Ha sostenido que Galicia forma a todos los especialistas que permite su capacidad acreditada y que el déficit entre jubilaciones y nuevos profesionales se corregirá progresivamente.

El BNG afea que se prioricen obras frente a personal

La diputada del BNG Montserrat Prado ha calificado la reforma de "improvisada" y ha criticado que la Xunta no haya aprovechado el trabajo de más de 200 profesionales que participaron en una planificación anterior. También ha cuestionado que no se hayan evaluado las medidas previas y ha recordado que el nuevo modelo continúa en fase piloto.

Prado considera "insuficiente" el reparto de las plazas y ha estimado que algunos perfiles supondrán un nuevo profesional por cada ocho o nueve centros de salud. Asimismo, ha criticado que, según sus cálculos, alrededor del 87% de los fondos se destinen a infraestructuras y tecnología, frente al refuerzo de plantillas.

La nacionalista ha reclamado destinar el 25% de los recursos sanitarios a atención primaria, elaborar un plan de recursos humanos y reforzar los equipos multidisciplinares, con más psicólogos clínicos y profesionales de otras especialidades. En su réplica, Gómez Caamaño ha rechazado que el plan sea fruto del trabajo de un grupo reducido y ha asegurado que entrevistó a más de 150 facultativos, además de contar con sociedades científicas, colegios profesionales y organizaciones sindicales. Sobre esto, ha afeado que Prado se haya referido a ellos como "grupito", una "falta de respeto intolerable", según ha aseverado.

Asimismo, ha afirmado que tres de los cuatro sindicatos de la Mesa Sectorial han respaldado el plan y ha defendido la incorporación de podólogos al sistema público y el refuerzo de la farmacia de primaria para mejorar la atención a pacientes polimedicados.

El PPdeG reclama más capacidad de formación

La diputada popular Encarna Amigo ha defendido que el plan combina nuevas plazas, reorganización de las agendas, reducción de la burocracia y mejoras laborales. Ha destacado la importancia de reservar tiempo para la actividad clínica y reforzar los equipos multidisciplinares, y ha atribuido las dificultades para cubrir determinados puestos al déficit de médicos y pediatras en el conjunto de España. Por ello, ha reclamado más capacidad de formación especializada al Gobierno central.

Sobre la podología, ha citado una iniciativa parlamentaria de 2017 para reclamar al Gobierno central que la incluyese en la cartera común del Sistema Nacional de Salud y ha defendido la actuación de la Xunta.

Caamaño defiende el refuerzo de recursos

En su intervención final, el conselleiro ha reiterado que la reforma permitirá crear plazas estructurales cuando los criterios objetivos de demanda lo justifiquen, además de prever refuerzos coyunturales. Ha defendido que el modelo retributivo tendrá en cuenta factores como la complejidad asistencial, la edad de la población, la dispersión y los desplazamientos entre centros.

Gómez Caamaño ha detallado que la Xunta prevé destinar más de 217 millones de euros a construir o reformar centros de salud en 40 localidades, más de 7,4 millones a equipamiento y 50 millones a transformación digital.

Rifirrafe por los podólogos

Al término de la comparecencia, Julio Torrado ha pedido la palabra al considerar que había una "inexactitud" respecto a la iniciativa citada por Encarna Amigo sobre la inclusión de podólogos y considerar que se le había llamado "mentiroso".

En su intervención, el diputado socialista defendía que el acuerdo no se aprobó y Amigo que sí. El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, ha dado el tema por zanjado con esa matización, lo que ha soliviantado a Torrado, puesto que considera que no ha podido argumentar con detalle. Tanto ha sido así que, tras un pequeño rifirrafe, Santalices ha acabado por llamar al orden al diputado socialista. El acuerdo al que se referían ambos diputados se aprobó en la Comisión 5ª de Sanidade, en 2017, con modificaciones.

Así, el punto que instaba a la Xunta a reclamar al Gobierno central la inclusión de la podología en la cartera básica del Sistema Nacional de Salud se aprobó por unanimidad. No así los puntos de la misma iniciativa que planteaban estudiar la inclusión de los servicios de podología en la cartera complementaria del Sergas. Estos fueron rechazados.