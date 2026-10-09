Seis detenidos en Vigo y Ponteareas en una operación antidroga con más de medio millón de euros ocultos en un coche

La Policía Nacional ha desarticulado una red de tráfico de drogas en un operativo con seis detenidos en Vigo y Ponteareas (Pontevedra) y con casi 670.000 euros intervenidos, la mayor parte ocultos en el interior de un vehículo. Según han informado fuentes policiales, la intervención ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría de Vigo-Redondela, con apoyo de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana.

Además de las seis detenciones, se han intervenido más de 19 kilos de hachís, un kilo de cocaína, armas, munición y casi 670.000 euros en efectivo, la mayor parte de los cuales fueron encontrados en paquetes cerrados al vacío y ocultos en el interior de vehículos. De este modo, se ha desarticulado una red dedicada al tráfico de estupefacientes en la comarca viguesa y su entorno.

Las pesquisas permitieron identificar al presunto responsable de la red, un varón establecido en la localidad de Ponteareas, desde donde presuntamente dirigía y coordinaba la actividad de distribución de sustancias estupefacientes.

A lo largo de la investigación, los agentes lograron determinar la existencia de una estructura organizada de distribución en varios niveles. El principal investigado suministraba importantes cantidades de droga a una serie de compradores habituales que, a su vez, abastecían a otros distribuidores de un escalón inferior, hasta llegar finalmente a los vendedores encargados de su comercialización al menudeo.

Durante la noche del día 6 de octubre, los agentes observaron un intercambio entre el principal investigado y varios compradores en un descampado de Vigo, al que se habrían desplazado en sus respectivos vehículos. Tras abandonar el lugar, el vehículo de los compradores fue interceptado por los agentes, que localizaron en su interior 15 kilos de hachís y un kilo de cocaína. Sus dos ocupantes fueron detenidos y se procedió a la intervención del turismo en el que circulaban.

Minutos después, los investigadores observaron cómo otro comprador habitual acudía al mismo descampado, se reunía con el principal investigado y se producía un segundo intercambio. El vehículo de este segundo comprador fue igualmente interceptado. Los agentes localizaron en su interior 300 gramos de hachís y 21.000 euros en efectivo, motivo por el que se procedió también a su detención y a la intervención de su turismo.

Vigilancia sobre el cabecilla de la red

Tras estas actuaciones, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del domicilio del principal investigado, en Ponteareas, con el objetivo de proceder a su detención. Sobre las 3,00 horas de la madrugada del pasado 7 de octubre, los investigadores observaron cómo dos vehículos abandonaban la vivienda y los interceptaron. En uno de ellos viajaba el principal investigado, mientras que el segundo era conducido por su cuñada.

Durante la inspección de este último turismo, los agentes localizaron 88.000 euros en efectivo, distribuidos en paquetes envasados al vacío, un sistema presuntamente empleado para facilitar su ocultación y transporte. Ambos fueron detenidos.

Registros en Ponteareas y Vigo

Horas después se practicaron dos registros domiciliarios, uno en la vivienda del principal investigado, situada en Ponteareas, y otro en un inmueble ubicado en el barrio vigués de A Salgueira, vinculado a otro componente de la organización.

En el registro de la vivienda de Ponteareas, los agentes localizaron 69 cartuchos de munición del calibre 9 mm Parabellum, así como un machete y una máquina de envasado al vacío, con la que presumiblemente envasaban el dinero. También se intervinieron 27.000 euros en efectivo, distribuidos en distintos puntos del inmueble, y una motocicleta.

La actuación de mayor relevancia económica tuvo lugar en una plaza de garaje alquilada, donde los investigadores localizaron un turismo a nombre del principal investigado. Durante la inspección del vehículo, los agentes descubrieron cerca de 530.000 euros en efectivo, ocultos en su interior y distribuidos en paquetes envasados al vacío.

En el registro de A Salgueira, donde se detuvo a otro de los implicados en la red, se intervinieron cuatro kilos de hachís, seis gramos de MDMA, una pistola del calibre 7,65 mm cargada con tres cartuchos, una katana, básculas de precisión y 2.500 euros en efectivo, además de una motocicleta.

Todos los detenidos, a quienes la Policía atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, han sido puestos a disposición judicial en la mañana de este viernes.