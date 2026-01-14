Así son las ayudas de la Xunta para la rehabilitación de viviendas en pequeños ayuntamientos

La Xunta anunció una nueva línea de ayudas para rehabilitación de viviendas en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, con aportaciones que pueden alcanzar los 30.000 euros. La conselleira de Vivenda, María Allegue, dijo ayer en Pontevedra que se trata de “asentar de este modo población en el rural”.

La ayuda está destinada tanto a la rehabilitación como a finalizar o ampliar viviendas en ayuntamientos de 5.000 habitantes. Se incluye asimismo la posibilidad de cambiar el uso locales vacíos en vivienda, para lo que el Gobierno gallego ya había simplificado los trámites con la modificación normativa en vigor desde hace un año.

La Xunta destina un presupuesto bianual de 5 millones de euros, con fondos autonómicos, que podrán ser ampliados si el número de solicitudes excede la citada cuantía. “Es una ayuda -destacó Allegue- que beneficiará a 203 ayuntamientos y quiero incidir en que los beneficiarios podrán recibir las ayudas antes de comenzar las obras”.

En concreto, las aportaciones están dirigidas a propietarios o usufrutuarios de viviendas o locales situados en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, con el requisito de que la vivienda rehabilitada o resultante (por cambio de uso) debe destinarse a domicilio habitual y permanente, bien de su propietario o en alquiler, en este caso, durante un mínimo 5 años.

Allegue también criticó las medidas anunciadas por Pedro Sánchez, en materia de vivienda tildándolas de “humo” e incidiendo en que son “medidas vacías que no se van a materializar”. Y lamenta que los gobiernos autonómicos “siempre” se enteren de los cambios de la Administración general “a través de la prensa”.