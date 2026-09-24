Suspenden el juicio en Lugo contra un hombre por agredir y violar a su mujer durante años: "Tú de esta no sales"

La Audiencia Provincial de Lugo ha tenido que suspender el juicio previsto este jueves contra un hombre acusado de varios delitos de violencia de género después de que el procesado solicitase, en el último momento, un cambio de abogado. El acusado, que hasta ese momento contaba con una letrada de oficio, ha manifestado su intención de renunciar a esa defensa para designar a un abogado particular. La petición ha obligado a suspender la vista, que deberá celebrarse en una nueva fecha.

Los hechos por los que está acusado se remontan a varios años de la relación que mantuvo con la víctima, con la que tiene dos hijos menores. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el procesado habría mantenido desde el inicio de la relación un comportamiento violento y de control hacia su pareja. Entre los hechos que recoge el Ministerio Público figuran supuestos episodios de agresiones físicas, insultos, amenazas y control sobre la víctima.

La Fiscalía sostiene que en una ocasión el acusado habría tirado del pelo a la mujer, la habría introducido en un vehículo y, posteriormente, le habría dado una bofetada en presencia de uno de sus hijos. En otro episodio, siempre según la acusación, le habría golpeado la cabeza contra una pared y la habría agarrado con fuerza del cuello.

El escrito también atribuye al acusado episodios de violencia sexual. Según la Fiscalía, habría obligado a la víctima a mantener relaciones sexuales y habría utilizado el coche que ella necesitaba para acudir a trabajar como elemento de presión. El Ministerio Público sostiene además que en algunas ocasiones habría mantenido relaciones sexuales con ella mientras se encontraba dormida tras haber tomado medicación.

"Tú de esta no sales"

Uno de los episodios descritos por la acusación se habría producido en septiembre de 2019, cuando, durante una discusión relacionada con una supuesta relación del acusado con su expareja, este habría golpeado a la mujer y posteriormente la habría alcanzado en el portal del edificio, donde, según el escrito, le habría colocado un pie en el cuello para impedir que se moviera.

La Fiscalía también sitúa otro episodio en mayo de 2022. Durante una discusión en el domicilio familiar y en presencia de los hijos, el acusado habría amenazado a la mujer con la expresión: "Aunque me caiga cadena perpetua o la silla eléctrica, tú de esta no sales".

El último de los episodios recogidos en el escrito de acusación corresponde al 30 de julio de 2022. Según la Fiscalía, el procesado habría accedido al domicilio rompiendo la puerta y habría agredido a la mujer, que sufrió varias lesiones que requirieron asistencia médica.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal acusa al hombre de un delito de maltrato habitual, un delito de agresión sexual continuada, tres delitos de maltrato en el ámbito familiar y un delito de amenazas en el ámbito familiar. Además, aprecia las circunstancias agravantes de parentesco y género en relación con el delito de agresión sexual.

La Fiscalía solicita un total de 18 años y 9 meses de prisión, 12 años por el delito de agresión sexual continuada, y el resto por las agresiones físicas y las amenazas, así como distintas medidas de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima.

El Ministerio Público reclama asimismo distintas cantidades en concepto de responsabilidad civil, entre ellas 50.000 euros por daños morales, además de las cantidades correspondientes a los periodos de curación de las lesiones, 544 euros, y al coste de la asistencia sanitaria, que se estima en algo más de 400 euros. El juicio queda ahora pendiente de una nueva fecha, una vez formalizado el cambio de defensa solicitado por el acusado.