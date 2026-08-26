Susto en un edificio de Nigrán tras desplomarse dos balcones

GRAN ESTRUENDO

El desplome se produjo de madrugada y arrastró a otro balcón hasta una terraza interior, sin causar heridos.

Dos balcones se desploman en un edificio de Playa América, en Nigrán.
Dos balcones se desploman en un edificio de Playa América, en Nigrán. | Europa Press

Los vecinos de un edificio de Playa América, en Nigrán (Pontevedra), se han despertado este miércoles con un gran estruendo, tras desplomarse dos balcones del inmueble, que, por fortuna, no han causado heridos.

Según ha informado el regidor municipal, Juan González, el incidente se produjo sobre las 7,00 horas, cuando los vecinos escucharon un gran ruido procedente del exterior, y "creyeron que había sido un accidente de tráfico".

En realidad, un balcón del segundo piso (el edificio tiene bajo cubierta y dos alturas) en uno de los lados del inmueble se vino abajo y, al desprenderse, arrastró al balcón que tenía debajo, cayendo las dos estructuras a una especie de terraza interior en la planta baja.

El alcalde ha confirmado que las consecuencias se limitan a daños materiales y que hasta el punto acudieron agentes de la Policía Local, el arquitecto municipal y él mismo. Para evitar males mayores, se ha procedido a la adopción de medidas cautelares de seguridad, como acordonar la zona y precintar otros dos balcones más del inmueble (situados en otra de las caras del edificio) de forma preventiva.

Tras estas primeras actuaciones, se contactará con la propiedad del edificio para que adopte las medidas oportunas y revise el resto de estructuras.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats