Talento gallego: Emy Sotomayor deslumbra como la imagen de la nueva campaña de LUXTORE en la revista ELLE Paris

La revista ELLE París publica estas fotos de la modelo, natural de Fornelo de Montes (Pontevedra), destacando como su perfil encaja a la perfección con los nuevos códigos del sector de lujo y encarna el espíritu de la marca con su elegancia natural.

Además, la prestigiosa revista internacional ha señalado en esta colaboración, como la visión del éxito de la firma LUXTORE, radicada en Ajaccio, capital de la isla francesa de Córcega gira en torno a la idea de que, el verdadero lujo proviene de la calidad y exclusividad de las mejores marcas internacionales.

La actriz y modelo Emy Sotomayor, natural de Fornelos de Montes, Pontevedra se ha posicionado en el mundo de la moda. | Javier García

La actriz y modelo Emy Sotomayor se ha posicionado en el mundo de la moda una vez más no solo como un rostro bonito, sino también por su capacidad de transmitir el glamour de la moda más exclusiva e internacional.

Emy se convierte en la embajadora perfecta, aportando su luz y frescura en cada instantánea de la firma que representa, además de las marcas de ropa, bolsos, joyas y complementos que luce conectando con el público y demostrando sus dotes para la interpretación delante de una cámara.

Su carrera ha estado marcada por su presencia en distintas pasarelas de alta costura siguiendo el paso de su belleza y elegancia donde los diseñadores buscan representar a personas reales y diversas que evoquen sofisticación, simplicidad, confianza y gracia alineándose perfectamente con la filosofía de las marcas y diseños.