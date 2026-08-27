Un terremoto de magnitud 3,0 se deja sentir en Os Ancares y la montaña de Lugo

El terremoto tuvo su epicentro en Balboa (León), a unos ocho kilómetros de Pedrafita do Cebreiro.

Un terremoto de magnitud 3,0 se dejó sentir este miércoles en diferentes puntos de Os Ancares y la montaña de Lugo, según los datos registrados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El movimiento sísmico se produjo a las 17:31 horas y no ha causado daños materiales ni personas heridas, según las primeras informaciones.

El epicentro se localizó al noroeste del municipio leonés de Balboa, muy próximo al límite con la provincia de Lugo y a unos ocho kilómetros de Pedrafita do Cebreiro.

Uno de los aspectos destacados del seísmo fue su escasa profundidad, de apenas un kilómetro, lo que favoreció que la sacudida fuese perceptible en localidades situadas en las proximidades del epicentro. Algunos vecinos llegaron a notar un breve temblor y movimiento de objetos en el interior de sus viviendas.

Sin daños ni heridos

Pese a que el terremoto fue percibido por vecinos de la zona, no constan por el momento daños materiales de consideración ni personas heridas como consecuencia del movimiento sísmico.

La sacudida generó cierta preocupación entre quienes la percibieron, aunque se trata de un seísmo de baja magnitud, un tipo de movimiento que habitualmente no provoca consecuencias importantes.

El IGN mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en el entorno ante la posible aparición de réplicas. El episodio se suma a otros pequeños movimientos registrados recientemente en distintos puntos de la provincia de Lugo.