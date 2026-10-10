Los tesoros de Franco, en venta: de retratos por un mínimo de 100 euros a un cuadro por 5.000 entre sus 700 lotes

Exposición de objetos del Pazo de Meirás que serán subastados en la sala Magna Art Auction.

Varios retratos de Franco, una fotografía de Juan Carlos I y una gran cantidad de muebles, porcelanas y otros objetos decorativos. Estos son algunos de los bienes retirados del Pazo de Meirás que formarán parte de los 689 lotes de la subasta prevista para el 27 de octubre, cuyo catálogo ha sido publicado este viernes y con precios de salida desde los 20 hasta los 5.000 euros.

Retratos de la familia Franco. | Alberto Ortega

Esta puja es un encargo realizado por la familia Martínez-Bordiú y Franco al director de la casa de subastas Magna Art Auctions, José Miguel Carrillo de Albornoz, vizconde de Torre Hidalgo. En esta sala de Madrid, ubicada en el número 15 de la calle de Núñez de Balboa, todos los objetos están expuestos desde esta semana y pueden visitarse en su horario habitual de apertura.

Las piezas con un precio de salida más alto son dos pinturas. Una de ellas, titulada "San Francisco orante ante el crucifijo junto a la calavera", pertenece al círculo del toledano Luis Tristán y será subastada por un mínimo de 5.000 euros. La otra, "Amanecer rosado", del pintor argentino Benito Quinquela Martín, tendrá un precio de salida de al menos 4.500 euros.

Ocho espingardas de Marruecos, datadas de los siglos XIX y XX. | Alberto Ortega

Otro de los lotes con un valor elevado es uno conformado por armas de fuego. Se trata de ocho espingardas procedentes de Marruecos, datadas de los siglos XIV y XX y por las que se pujará por un mínimo de 2.500 euros. Junto a ellas, el catálogo muestra un lote con dos armaduras toledanas incompletas por 500 euros.

Una de las armaduras toledanas incompletas del pazo. | Alberto Ortega

Retratos de Franco y fotografía de Juan Carlos I

Entre el conjunto de bienes, se encuentran varios retratos de Franco. Uno de ellos, que saldrá por 80 euros, es una fotografía familiar en la que aparece junto a su esposa, Carmen Polo, y a su hija, Carmen Franco. Además, se incluye un grabado del dictador realizado por calcografía por 100 euros y un tercer retrato por 300 euros.

También llama la atención una fotografía con marco de plata de Juan Carlos I, que tiene una dedicatoria escrita a mano por el ahora rey emérito: "Al Excelentísimo Franco, con mucho cariño y mucho respeto. Juan Carlos, 1970".

La fotografía con marco de plata de Juan Carlos I. | Alberto Ortega

Otros de los objetos que se salen de lo común en el catálogo son varias maquetas náuticas. Entre ellas, sobresale especialmente un modelo de grandes dimensiones de un galeón español del siglo XX, que cuenta con un precio de salida de 350 euros.

Una de las maquetas náuticas. | Alberto Ortega

Un catálogo dominado por el menaje de casa

Además de estos bienes singulares, los lotes están conformados mayoritariamente por piezas de mobiliario, como mesas y sillas, porcelanas, otros objetos decorativos y colecciones de vajillas, entre las que hay platos, vasos, cubertería y juegos de café.

Vajillas, porcelanas y cristalerías. | Alberto Ortega

En todos estos casos, los precios de salida son menores. Por ejemplo, se encuentra una pareja de lámparas por 20 euros, el importe más bajo de todo el catálogo, una mesa auxiliar de madera por 30 euros y candelabros o juegos de café por 50 euros. Entre el conjunto de enseres domésticos, también existen juegos de sábanas de hilo y algodón, bordadas en algunos casos con símbolos vinculados a Franco.

Varios piezas de porcelana descansan en una repisa. | Alberto Ortega

La subasta está programada para el 27 de octubre a las 17,00 horas. Podrá seguirse de forma presencial en Magna Art Auctions o en "streaming". Al día siguiente, esta casa continuará la puja con los objetos de su subasta de otoño, cuyo catálogo también se puede consultar desde el viernes.

Dudas sobre la operación

Al trascender la noticia, Carrillo de Albornoz aseguró a Europa Press que la operación se había realizado con las "garantías absolutas" y con la supervisión de la Abogacía del Estado y la Xunta de Galicia. "Son recuerdos. Todo lo importante se ha quedado en el Pazo de Meirás", recalcó.

Al mismo tiempo, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña anunció que solicitó a ambas administraciones que verificasen mediante inspecciones si entre los bienes había alguno de dominio público o sujeto a otro régimen legal de protección. Además, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, tildó a la familia Franco de "sinvergüenzas" tras lo sucedido.

Por su parte, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, aseguró que los dirigentes de la Xunta estarán "atentos" para determinar "si hay algún elemento de interés" sobre el que los técnicos puedan aconsejar "hacerse con la propiedad".