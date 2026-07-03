Trasladado en helicóptero un hombre al que sacaron del agua inconsciente en Cangas

Los servicios de emergencias rescataron este viernes del agua a un hombre inconsciente en la playa de Viñó, en Cangas. El hombre fue trasladado posteriormente en helicóptero a un centro sanitario.

Según la información del CIAE 112-Galicia, el suceso ocurrió sobre las 17,20 horas. Fue un particular le que alertó de que había un hombre inconsciente en el agua.

Los servicios de emergencias lo evacuaron en parada cardiorrespiratoria y se le practicaron las maniobras de reanimación sobre la arena. Posteriormente, fue trasladado en helicóptero medicalizado.

En el operativo participaron también efectivos de la Guardia Civil, del Servicio Municipal de Protección Civil y de la Policía Local de Cangas.