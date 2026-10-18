Tres coches estacionados se incendian de madrugada en A Coruña y quedan calcinados

Dos de los coches calcinados en el centro de A Coruña.

Tres vehículos que se encontraban estacionados ardieron en la madrugada de este domingo en la calle da Educación, en el barrio coruñés de Visma. Los coches quedaron totalmente calcinados, aunque no hubo que lamentar daños personales.

Según informó el 112 Galicia, el aviso se recibió pasadas las 3,30 horas, cuando un particular alertó de que un coche estaba ardiendo y de que las llamas podían alcanzar a otros vehículos aparcados en las proximidades.

El fuego se produjo en la zona situada entre la ronda de Outeiro y la avenida de Gran Canaria. Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos municipales, que se encargaron de extinguir las llamas, así como agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Las primeras hipótesis apuntan a que el incendio pudo originarse por causas fortuitas. No constan personas heridas.