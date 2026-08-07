Turismo veta la “Ruta del Narcotráfico” de Laureano Oubiña por no cumplir con la Ley de Turismo de Galicia
INCUMPLIMIENTO LEGAL
El conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, indicó que al no ser organizada por una empresa de eventos ni una agencia de turismo, la actividad no está autorizada. Esta está prevista para el 29 de agosto
Inspección de Turismo de Galicia ha abierto un expediente sancionador a los organizadores de la llamada “Ruta del Narcotráfico", una salida programada por la ría de Arousa para el próximo 29 de agosto y promovida por Laureano Oubiña, que fuera condenado en su día por narcotráfico.
El motivo, más allá del contenido de esta ruta, es el incumplimiento de lo establecido por la Ley de Turismo de Galicia, dado que no está organizada por una empresa habilitada para rutas turísticas.
La Xunta, tras analizar los anuncios y contenido que se promociona online, estableció que se trata de un "paquete turístico" y que, por tanto, sólo puede ser llevado a cabo por una empresa autorizada como tal.
De hecho, la iniciativa está comercializada por la empresa Pejurito S.L.U., dedicada a la venta de libros, merchandising y vinos de Laureano Oubiña, pero sin autorización en el ámbito turístico.
"No es una empresa de eventos ni una agencia de turismo, por lo tanto no está autorizado", ha reconocido este viernes, en declaraciones a los medios, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que ha criticado que "alguna persona intentaba organizar o sacar algún tipo de rédito de esta actividad".
Ruta por Arousa
La iniciativa fue anunciada en redes y en la web por el propio Laureano Oubiña, que anunció que fletaría el 29 de agosto un barco para 250 personas. Las entradas para participar alcanzaron los 189 euros y, según consta en la web, el barco ya se ha llenado hasta la mitad.
La ruta propuesta arranca y termina en el puerto de O Grove y circula por quince enclaves de la ría de Arousa con el propio Laureano Oubiña como guía, en lo que promete ser "una historia jamás contada en primera persona". "Una travesía por la Ría de Arousa en la que recorreremos los lugares que marcaron una época y descubriremos, narrada por su propio protagonista, la historia que nunca ha sido contada de esta forma", recoge la web.
La posible sanción a esta actividad se basa en la Ley de Turismo de Galicia de 2011, en la que se recoge que solo agencias de viaje podrán organizar y vender paquetes turísticos. Además, la compañía debería estar inscrita en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT), algo que no ocurre en este caso.
Prestar servicios turísticos sin declaración responsable ni autorización previa es una infracción grave dentro de esta norma, castigada con multas de entre 901 y 9.000 euros.
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