Un turista se niega a pagar 19 euros por cuatro bebidas en Vigo y acaba condenado

Lo que comenzó como una parada para tomar algo durante unas vacaciones familiares en Vigo terminó en los tribunales. Un turista procedente de Valencia tendrá que abonar una multa de 150 euros después de negarse a pagar los 19 euros que le cobraron por cuatro bebidas en un establecimiento del Casco Vello. El hombre consideraba que los precios eran desproporcionados, pero la Justicia ha concluido que su comportamiento constituye un delito leve de estafa.

Los hechos se remontan al 22 de agosto de 2025, cuando el afectado se encontraba recorriendo la ciudad acompañado de su mujer y sus dos hijos. Antes de sentarse a comer, la familia decidió hacer una parada en un restaurante situado en una de las calles más frecuentadas por los turistas. Allí pidieron varias aguas, un refresco y una caña.

La sorpresa llegó al solicitar la cuenta: 19 euros por las cuatro consumiciones. El hombre mostró su desacuerdo con el importe, pidió explicaciones y finalmente abandonó el establecimiento sin efectuar el pago.

La Justicia rechaza que el elevado precio justifique marcharse sin pagar

El incidente acabó en una denuncia y, posteriormente, en una condena por un delito leve de estafa, con una sanción económica de 150 euros.

El turista decidió recurrir la resolución judicial al considerar que su conducta había sido una protesta por los precios del local y no un intento de obtener gratuitamente las consumiciones. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Pontevedra, en su sede de Vigo, desestimó sus argumentos y confirmó la sentencia.

Un restaurante de Vigo con numerosas críticas por sus precios

El caso ha puesto también el foco sobre las tarifas del establecimiento, que acumula cientos de opiniones negativas en plataformas de reseñas.

Según la información publicada por Atlántico, el restaurante cuenta con una puntuación de 1,3 sobre 5 en Tripadvisor, donde 648 valoraciones lo califican negativamente, frente a 19 que le conceden la máxima puntuación.