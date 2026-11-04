Urda retorna Angrois a O Hórreo: Rueda agita la dimisión de Puente entre reproches del BNG

El trágico accidente ferroviario de Urda, con 69 víctimas mortales, ha cobrado protagonismo en una sesión de control en la que el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha aprovechado su cara a cara con el socialista José Ramón Gómez Besteiro para agitar la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes; mientras que la líder del BNG, Ana Pontón, le ha afeado exigir responsabilidades políticas que el PP "tapó" en Angrois.

"El PP impidió que las víctimas de ese accidente tuviesen justicia, verdad y reparación. El mismo (Alberto Núñez) Feijóo que ahora dice que España merece saber hizo todo que pudo para que en Galicia no se conociese la verdad. El mismo Feijóo que calló y permitió que la ministra Ana Pastor siguiese tres años más en su cargo es el que pide ahora investigar", ha esgrimido Pontón.

"Lo que hizo en este Parlamento fue votar para que no hubiese una comisión de investigación", ha continuado, antes de manifestar su deseo de que las víctimas de Toledo "no tengan que pasar por el calvario que pasaron las víctimas de Angrois" al entender que en España hubo, a raíz de aquel siniestro ferroviario, "un pacto de silencio entre el bipartidismo" de PP y PSOE.

"¡Vaya morro tiene!", ha replicado Rueda, antes de acusar a la líder del BNG de "utilizar" políticamente en el cara a cara el accidente de Angrois e "incluso hablar en nombre de las víctimas, como si fuese una víctima más". "Pero el subconsciente la ha traicionado", ha continuado el también jefe de filas del PPdeG, antes de afearle haberse "olvidado" de mencionar el accidente de Adamuz, que al igual que el del Alvia y el de Urda, se cobró numerosas vidas.

El presidente gallego ha reiterado su habitual acusación a los nacionalistas de ser "bravos" en Galicia y "mansitos" en Madrid; y, tras criticar que el BNG "no fuese capaz de votar a favor" de la reprobación y de la dimisión de Puente tras Adamuz, ha censurado que la propia Pontón la exigiese estos días en un contexto, ha recalcado, de precampaña para el 29N.

"Tiene mala conciencia"

"Ustedes van de ganchete siempre. ¿Qué nos está contando?", le ha interpelado Rueda, a quien Pontón ha sugerido que "se enfada" porque tiene "mala conciencia" por Angrois, y le ha instado a "respetar" a las víctimas.

Así, ha recalcado que los populares quieren "utilizar a las víctimas de Urda para cosechar votos" después de haber "tapado sus responsabilidades" en el accidente del Alvia registrado en Santiago de Compostela, y ha recordado que aún 13 años después los afectados por ese siniestro, con 80 víctimas mortales, siguen "reclamando justicia, verdad y reparación".

"Habla usted de morro. Es que la indecencia política y moral que tienen es muy grande. El BNG en Angrois pidió que se investigase hasta el final y lo pedimos ahora. Pedimos que se asumiesen responsabilidades políticas antes y ahora. Y que se tomasen las medidas necesarias para no repetir una situación así. Desgraciadamente, usted no puede decir lo mismo y quizás si el PP en ese momento actuase bien, hoy no estaríamos aquí. Morro, el suyo", ha espetado la nacionalista.

Dimisión de Puente

Antes, Rueda había aprovechado el debate con Besteiro para reclamar la dimisión de Óscar Puente. "De los dos últimos mohicanos del 'sanchismo' uno cayó ayer", ha afirmado el presidente gallego, antes de agregar que "el otro" es el líder del PSdeG.

"Todos estábamos deseando que cayese. Toda España, no solo la gente del PP. Usted es el otro (mohicano), pero hay una diferencia, igual que queríamos que Puente se fuese, yo quiero que usted se quede y va por mal camino defendiendo así a Pedro Sánchez, defendiendo lo indefendible", ha sentenciado.

El socialista ha evitado referencias a Puente en la sesión de control, aunque, posteriormente, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que la dimisión del hasta ahora ministro de Transportes "contrasta claramente" con lo hecho por el Partido Popular --en referencia al accidente de Angrois--. "No todos somos iguales", ha afirmado.

PP y Vox

En su cara a cara con Rueda, el dirigente socialista se ha centrado en reivindicar que "los grandes avances en derechos y libertades llegaron de la mano de gobiernos socialistas", frente a "un PP que se opuso sistemáticamente a ellos y que ahora vuelve a ponerlos en cuestión".

Entre otras cuestiones, Besteiro ha aludido a los "beneficios fiscales dirigidos a los grandes patrimonios", que ha atribuido a los Ejecutivos autonómicos del PP, pero también ha aludido a la regulación del aborto. "Señor Rueda, no se es más feminista porque uno tenga madre o hijas, el feminismo empieza por reconocer el derecho de las mujeres sobre su cuerpo", ha advertido el socialista.

Pero también ha puesto el foco en la postura de los populares en otros puntos como el Estado de Bienestar --a su modo de ver, un espacio en el que "trincar" para los populares--, la eutanasia, la cultura, o la memoria democrática, para volver a ligar a PP con Vox. "Cuando dos partidos coinciden en los derechos que deben ser eliminados o recortados, ya no hay diferencia de ideas. Solo diferencias de siglas", ha apostillado.

Besteiro ha instado a Rueda a clarificar "algún avance social" implantado de la mano de los populares, y el presidente ha dicho que igual es preferible no contestarle porque luego le "denuncia" por electoralismo previo al 29N, como ocurrió, ha dicho, tras un anuncio en materia de vivienda hecho en uno de los plenos previos.

"No me dice ninguno. Pero quiero tranquilizarlo, no es que le falle la memoria, es que no hubo", le ha espetado Besteiro, quien le ha acusado de "maltratar" los derechos sociales y de "compartir con Vox la voluntad de recortarlos". "Nosotros defendemos los derechos, ustedes las derechas", ha esgrimido.

"¡Cómo le gustaría que existiese Vox en Galicia y gracias al PP de Galicia aquí no hay Vox!. Pero puestos a equiparar, creo que hay mucha más relación entre PSOE y Bildu que entre PP y Vox. Lo vimos ayer", ha replicado Rueda, quien ha ironizado con las críticas recibidas por la reflexión de Feijóo preguntándose cómo no iba a ser feminista si se crió en un entorno con numerosas mujeres.

"No, o igual sí, porque yo tengo mucho respeto a las madres y a las abuelas. Como creo que todo el mundo aquí. Igual usted estará más de acuerdo en que se es feminista por ser socialista como dijo Ábalos, y todo lo que vino después", ha replicado, antes de justificar los cambios en Igualdade en su Gobierno y el enfoque desde una perspectiva "transversal".

Posteriormente, también ha atacado a Pontón por "apoyar al Gobierno más machista de la historia". "El Gobierno de los pisos y de las prostitutas", ha afeado el presidente gallego.

"Lo único que le interesa es mantenerse en el poder"

"A usted lo único que le interesa es mantenerse en el poder, pero los gallegos y gallegas lo que se preguntan es para qué sirve un presidente que no da soluciones", ha manifestado, por su parte, Pontón, quien ha criticado que Feijóo pidiese la desconvocatoria de la huelga general y ha insistido en denunciar el problema de acceso a la vivienda y que las políticas de los populares en la Xunta "generan desigualdad".

En este punto, se ha preguntado "dónde están las 1.800 viviendas en alquiler social que Rueda dijo que estarían en 2026", y ha coincidido con Besteiro en denunciar que el PP en la Xunta "baja impuestos a los más ricos y a las eléctricas, mientras congela el complemento de las pensiones más bajas del país".