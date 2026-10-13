Una vacuna conjunta de gripe y covid: podrán optar a ella más de 730.000 mayores gallegos

La Xunta comenzará este sábado, 17 de octubre, el ensayo clínico "Combogal", dirigido a evaluar los posibles beneficios de que las personas de 65 años o más se vacunen con una única dosis frente a la gripe y a la covid. Para ello se invitará a participar a alrededor de 730.000 personas.

Tal y como ha trasladado el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien ha comparecido ante la ausencia de Alfonso Rueda --de viaje en Bruselas--, este martes el Consello da Xunta conoció el informe de la Consellería de Sanidade que justifica la oportunidad del ensayo clínico y aborda su planificación.

El estudio ha sido promovido por el Hospital Herlev-Gentofte de Dinamarca, y Galicia participará en él a través del Grupo de investigación en genética, vacunas, infecciones y pediatría (Genvip), integrado en la Fundación Pública Galega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, con el doctor Federico Martinón como investigador principal, y la colaboración de la Dirección Xeral de Saúde Pública.

Según ha expuesto Calvo, con este ensayo clínico no se busca evidencia científica sobre la vacuna combinada, que ya está testada y autorizada para su administración, sino que su finalidad principal es evaluar la mejor estrategia para la protección de la población gallega frente a la gripe y la covid en las personas mayores.

Es decir, si la vacuna combinada gripe puede reducir el riesgo de hospitalización por gripe y/o covid, así como de complicaciones y muerte relacionadas con estas infecciones, en personas de 65 años o más.

Además, también se busca averiguar si permite sustituir dos administraciones vacunales por una única inyección, simplificando el proceso de vacunación. Su efecto se comparará con el de una vacuna antigripal de alta dosis y una vacuna contra la covid administradas simultáneamente en inyecciones separadas.

Comunicación por SMS

Para realizar este estudio Sanidade enviará en los próximos días SMS con información para la población seleccionada, alrededor de 730.000 personas de más de 65 años. La participación será siempre voluntaria, con el objetivo de que participen alrededor de 110.000 personas entre la campaña de vacunación que ya está en marcha y la de la temporada 2027-2028.

En todo caso, la vacuna se administrará de forma aleatoria entre las personas que decidan participar, es decir, la mitad de los participantes recibirán la vacuna combinada frente a la gripe y la covid y la otra mitad recibirán estas dos vacunas por separado.

Igualmente, las personas que deseen formar parte del ensayo clínico podrán reservar cita a través de la aplicación Sergas Móbil o mediante el número de teléfono habilitado para tal efecto, desde mañana miércoles, 900 842 217. El horario de atención telefónica será de 10.00 a 20.00 horas.

Con respecto a la duración del ensayo, la Xunta ha informado de que se desarrollará en los 14 hospitales públicos durante cinco fines de semana consecutivos, ya hay huecos disponibles para solicitar las citas.