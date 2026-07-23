Vídeo | Arde un coche en plena AP-9 y provoca un incendio forestal en Padrón

Un incendio forestal permanece activo desde primera hora de la tarde de este jueves en el municipio coruñés de Padrón, después de que un coche ardiese en la AP-9 en un punto próximo al lugar donde se declaró el fuego.

El 112 Galicia recibió el primer aviso a las 14.40 horas, cuando uno de los ocupantes del vehículo alertó de que el turismo estaba ardiendo por la parte trasera del motor mientras circulaba por la autopista. Ninguna persona resultó herida.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del GES de Padrón, los Bomberos de Boiro, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Los equipos de emergencia confirmaron que las llamas se propagaron desde el vehículo hasta una masa forestal situada junto a la vía. Poco después de las 15.00 horas, una patrulla policial comunicó al 112 que el fuego ya se había extendido hacia el monte, por lo que en la zona quedaron trabajando los servicios de extinción forestal.

Medio Rural moviliza un amplio operativo

La Consellería do Medio Rural confirmó posteriormente la existencia de un incendio forestal en la parroquia de Iria Flavia, declarado a las 14.57 horas. Por el momento, el departamento autonómico no ha precisado si el incendio forestal está directamente relacionado con el vehículo incendiado. Para combatir las llamas se movilizaron dos agentes, cinco brigadas, cinco motobombas y un helicóptero, que continúan trabajando para controlar el fuego.