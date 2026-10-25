Vídeo | Rescatada una mujer por una cadena humana tras ser arrastrada por el oleaje en Riazor

Una mujer tuvo que ser rescatada este domingo en la playa de Riazor, en A Coruña, después de ser arrastrada por el oleaje. Varias personas que se encontraban en la zona acudieron a ayudarla al percatarse de que no conseguía salir del agua.

Los hechos ocurrieron pasadas las 14:00 horas, cuando la mujer se encontraba en la orilla de la playa coruñesa y fue arrastada por el oleaje al interior. La fuerza del mar dificultaba que pudiera incorporarse y avanzar hacia la arena.

En un primer momento, dos hombres intentaron ayudarla a salir del agua al notar que estaba sin fuerzas para hacerlo por ella misma. En un primer instante, uno de los presentes intentó agarrarla pero las olas evitaron esa ayuda. Ante las dificultades, otras personas se sumaron a la intervención y llegaron a formar una cadena humana.

Finalmente, uno de los primeros en acudir en su ayuda consiguió agarrarla por la ropa y tirar de ella hasta sacarla del agua. Ya en la arena, otras dos personas la ayudaron a incorporarse. La mujer fue traslada al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) donde está siendo evaluada.