Vídeo | Abel Caballero inau con el encendido de las luces: "Lo siento Nueva York, es el momento de Vigo"

Un año más, Vigo da comienzo a la Navidad con el gran encendido de las luces. La lluvia ha sido la protagonista estos días de la ciudad, pero este sábado, 14 de noviembre, ha dado un respiro y ha permitodo a los vecinos de la ciudad olívica y a los visitantes disfrutar de la gran iluminación navideña. Vigo se convierte así en la primera ciudad gallega que estrena su campaña navideña.

Los vigueses y turistas han podiso hoy disfrutar de la inauguración, un momento esperado por muchos presentes en la ciudad y también en distintos puntos de España y el extranjero por el discurso que también ofrece el alcalde, Abel Caballero. Éste ha sido el momento en el que Caballero pulsó el botón rojo y anunció: "Lo siento Nueva York, es el momento de Vigo".

Desde el gran árbol de Navidad de la Porta do Sol, Abel Caballero ilumina en este acto y de forma simultánea un total las 500 calles tras apretar el botón rojo. Desde primera hora de la tarde se congregan vigueses y turistas para obtener el mejor sitio posible y no perderse detalle.

Un desfile Disney+ previo

Miles de personas han acudido antes el encendido de las luces a disfrutar del desfile organizado por Disney+, en el marco de Navidad de Vigo y justo tres horas antes del encendido oficial de las luces de la ciudad.

Multitud de niños y mayores de todas las edades se han acercado a partir de las 17.00 horas a la calle García Barbón, donde hinchables gigantes, bailarines, patinadores y animadores han desfilado al ritmo de las principales melodías de Disney.

En concreto, más de 250 participantes han formado parte del evento, anunciado en las últimas semanas por el alcalde, Abel Caballero, que desveló que Disney+ era el nuevo colaborador oficial de la Navidad de Vigo. Este unión también se traduce en una experiencia inmersiva instalada en la calle Policarpo Sanz.

Con algo de retraso, y cuando la lluvia dio un poco de tregua, personajes como Buzz Lightyear de 'Toy Story' o Olaf de 'Frozen' comenzaron a aparecer para sorpresa de los miles de visitantes que abarrotaban las calles de la ciudad olívica. Música, baile y mucha diversión tampoco han faltado.

El esperado desfile de Disney llega a Vigo como apertura de la Navidad, justo antes del famoso encendido de la ciudad. | Europa Press

El universo Disney se suma a la iluminación

También se pudo ver la Guantelete del Infinito, uno de los artefactos que aparecen en las películas de 'Los Vengadores' de Marvel, y un tiburón gigante inspirado en National Geographic. Incluso los personajes de High School Musical se dejaron ver bailando las canciones de las películas, al igual que Homer Simpson.

Otros personajes de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Hulu han formado parte de una comitiva de más de 300 metros de longitud que recorrió la calle García Barbón. En concreto, ha contado con más de 20 figuras hinchables, "algunas de hasta 12 metros de altura", según reivindicó Caballero.

Además, hubo hueco para vehículos inspirados en los universos de Disney+, además de efectos de nieve, coreografías y otras actividades de animación. Todo ello, con música en directo de dos bandas, que interpretaban bandas sonoras de las películas, y la participación de charangas y patinadores del Club de Patinaje Artístico de Coruxo.

La iniciativa forma parte de 'No es Navidad hasta que estamos juntos', la campaña navideña de Disney+, que "celebra el poder de las historias para reunirnos y crear momentos compartidos con familia y amigos".

Cabe recordar que, para llegar hasta aquí, a finales de julio dio comienzo el montaje de las luces y, este 14 de noviembre, todo trabajo tiene su recompensa. Comienza la Navidad de Vigo 2026.