Vídeo | El Xacobeo 2027 estrena himno e identidad visual con la estrella del Botafumeiro como símbolo

La Archidiócesis de Santiago presentó este jueves el Año Santo Compostelano 2027 en un acto celebrado en el monasterio de San Martín Pinario y presidido por el arzobispo Francisco José Prieto Fernández. La cita sirvió para dar a conocer el himno, la nueva identidad visual y las principales líneas conceptuales del próximo Xacobeo.

El lema “Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría” (Mt 2,10) centró una velada en la que participaron representantes de la Iglesia, las instituciones y distintos ámbitos de la sociedad. La estrella del mecanismo del Botafumeiro, las marcas de los canteros de la Catedral y la figura del apóstol Santiago sirvieron como principales referencias para construir el lenguaje visual y simbólico del jubileo.

“Un campo cheo de estrelas”, el nuevo himno del Xacobeo

Uno de los primeros contenidos presentados fue el videoclip de Un campo cheo de estrelas, una composición del músico gallego Carlos Martínez Movilla con producción audiovisual de Hugh McGinley.

El director del Departamento de Música de la Diócesis y coordinador de los trabajos musicales del jubileo, Óscar Valado, explicó que el Año Santo Compostelano contará con dos himnos diferenciados. Uno estará concebido específicamente para su uso litúrgico, con una composición para coro y órgano, mientras que el otro estará pensado para la difusión del Año Santo en otros espacios, como el entorno digital o los encuentros pastorales.

El himno destinado a las celebraciones litúrgicas tiene previsto estrenarse en diciembre, previsiblemente coincidiendo con la apertura de la Puerta Santa.

Valado destacó que el tema evoca el lema del Año Santo y cuenta con “un aire fresco con un estilo pop-folk que invita a cantar el estribillo al escucharlo una sola vez”. La composición podrá escucharse tanto en gallego como en castellano.

Una estrella de ocho puntas como eje de la nueva imagen

El diseñador Fernando de Castro explicó las referencias utilizadas para crear la nueva identidad visual del Xacobeo 2027. El principal símbolo es la estrella de ocho puntas presente en el mecanismo del Botafumeiro, vinculada a la tradición de la estrella que señaló Compostela y al apóstol Santiago como destino. El número 27 nace, por su parte, de una reinterpretación de las marcas realizadas por los canteros y que todavía pueden verse en las piedras de la Catedral. De este modo, estrella, movimiento y piedra funcionan como los tres conceptos principales de la marca, asociados respectivamente a la guía, la peregrinación y la memoria de la construcción del templo.

La hospitalidad, otra de las prioridades

El director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, explicó en representación del Arzobispado que una de las prioridades de cara al próximo Xacobeo será la hospitalidad.

Lorenzo reivindicó el trabajo realizado durante los últimos años para mejorar la acogida de los visitantes, no solo como turistas sino también como miembros de una comunidad.

Tras la mesa redonda, Mercedes Hernández y Fernando Reyes, de Resonet, interpretaron en directo Dum Pater Familias, La Grande Chanson des Pèlerins y Dos estrellas le siguen.

Posteriormente se proyectó el vídeo corporativo del Año Santo Compostelano antes de la intervención del arzobispo que puso el cierre al acto.