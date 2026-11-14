Vigo se sumerge en una Navidad infinita con el encendido de sus luces

Miles de personas abarrotaron este sábado el centro de Vigo para disfrutar de una jornada que convirtió la ciudad en un gran escenario navideño. El desfile organizado por Disney+, con hinchables gigantes, bailarines y personajes de películas y series, abrió la tarde en la calle García Barbón, tres horas antes del encendido oficial del alumbrado en Porta do Sol.

Multitud de niños y mayores se acercaron a partir de las 17.00 horas para seguir una comitiva de más de 300 metros de longitud, en la que participaron más de 250 personas. Hinchables gigantes, bailarines, patinadores y animadores recorrieron la calle al ritmo de las principales melodías de Disney. La lluvia dio una tregua y permitió que el espectáculo se desarrollase, aunque con algo de retraso.

Personajes como Buzz Lightyear, de "Toy Story", y Olaf, de "Frozen", aparecieron entre la sorpresa de los asistentes. También se pudo ver el Guantelete del Infinito, de las películas de "Los Vengadores", un tiburón gigante inspirado en National Geographic y a los protagonistas de "High School Musical" bailando sus canciones. Homer Simpson fue otro de los personajes que se sumó al desfile.

La comitiva reunió figuras de los universos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Hulu. Según destacó el alcalde, Abel Caballero, contó con más de 20 hinchables, algunos de ellos de hasta 12 metros de altura. También hubo vehículos inspirados en las producciones de Disney+, efectos de nieve, coreografías y actividades de animación.

La música tuvo un papel destacado, con dos bandas que interpretaron bandas sonoras de películas, además de charangas y patinadores del Club de Patinaje Artístico de Coruxo. El desfile formó parte de la campaña navideña de Disney+, "No es Navidad hasta que estamos juntos", una iniciativa que celebra el valor de las historias para reunir a familiares y amigos.

El universo Disney inunda Vigo

La colaboración de Disney+ con la Navidad viguesa también se extiende a una experiencia inmersiva instalada en la calle Policarpo Sanz. La iniciativa fue anunciada en las últimas semanas por Abel Caballero, que presentó la plataforma como nueva colaboradora oficial de las celebraciones navideñas de la ciudad.

Tras el desfile, la atención se trasladó a la Porta do Sol, donde miles de personas aguardaban el momento más esperado de la jornada: el encendido de las luces. Vigo dio así comienzo a dos meses de celebraciones con el mayor despliegue ornamental de su historia, con 12 millones de luces LED, más de 7.000 motivos decorativos y 2.700 árboles iluminados, repartidos por unas 500 calles.