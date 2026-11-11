Un vigués de 75 años sufre una ciberestafa por valor de 200.000 euros: "Me robaron los ahorros de toda una vida de trabajo"

La plaza 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo investiga una estafa de casi 200.000 euros a un vecino de la ciudad, a quien le habrían hackeado su ordenador, su teléfono móvil para el acceso a las claves de sus cuentas. La víctima, de 75 años, se encuentra en tratamiento psicológico tras caer en una “brutal” depresión y recuerda que cuando denunció la estafa fue un día muy duro al tener que recordarlo todo otra vez en el juzgado. Aseguraba su deseo de mantenerse en el anonimato, al luchar todavía con un sentimiento “de vergüenza y culpa por lo ocurrido”.

“Me robaron los ahorros de toda una vida de trabajo. Ese colchón que mi mujer y yo habíamos conseguido guardar para nuestra última etapa de la vida”. Según contaba, “le di total credibilidad a esa llamada, porque conocía muchísima información, tenía mis datos, hasta determinadas claves, me habían hackeado”.

Sin embargo, llegó un momento en el que empezó a sospechar, “cuando vi que a pesar de los ingresos no recuperaba el dinero y que mis cuentas estaban sin nada. Lo comenté con un amigo, me aconsejó ir a un abogado y el despacho me abrió los ojos, era una estafa así que la denuncié”. La situación fue crítica porque “me quedé sin dinero, después de haber tenido una vida desahogada, no tenía ni para comer. Tuve que vender el coche, dos relojes y hasta una cubertería de plata. Ese año no hubo navidades, ni celebraciones”.

Este vigués, de 75 años, está dispuesto a ir a por todas contra las entidades bancarias en las que tenía sus cuentas. “En cuanto vi que era una estafa me puse en contacto para que frenaran las transferencias pero dos de los bancos lo rechazaron y un tercero ni siquiera contestó. Los estafadores me estuvieron utilizando para blanquear dinero, haciendo también ellos transacciones y a las entidades les dio igual, no se preguntaron de dónde procedía el dinero, ni dónde iba, a pesar de que eran grandes cantidades. Ni siquiera me alertaron, actuaron como colaboradores necesarios y buscaremos su imputación en el procedimiento”, indicaba, mientras incidía en que incumplieron el reglamento Sepblac de blanqueo de capitales. Él mismo trabajó en este sector y conocía sus obligaciones al respecto. “No sé si algún día recuperaré el dinero y seguramente, de ser así, irá seguramente para mis herederos", lamentaba.

Hechos denunciados en diciembre de 2025

Los hechos, que fueron denunciados en diciembre de 2025 y que dieron pie a una pormenorizada investigación por parte del grupo de la UDEF de la Policía Nacional de Vigo, dirigida por la instructora, comenzaron con una llamada de teléfono.

El vigués ya había sido estafado tres años antes por ciberdelincuentes y ese acontecimiento fue el gancho para el engaño. En 2022, la Policía había llegado realizar un requerimiento a las autoridades de Estonia para el bloqueo del dinero sustraído, 10.000 euros, que se había ingresado en una cuenta de una entidad de aquel país, sin que hubiera obtenido respuesta al respecto.

Detrás de la llamada recibida había una mujer que se identificó con nombre y procedencia, Ecuador, y que dijo ser cripto reguladora de MICA (reglamento europeo sobre criptoactivos) y que trabajaba como autónoma para la firma Deloitte. La mujer le explicó que la plataforma de criptomonedas Kraken tenía la cantidad de 73.410 euros correspondientes a sus 10.000 euros que habían sido retenidos más los intereses que habían generado.

Para recuperar el dinero, el hombre tenía que realizar una serie de pagos, como gastos de notaría, validación de identidad, trazabilidad, póliza de seguro, multa de regularización, etc… aportando una serie de datos que hicieron creer que lo relatado era real, realizando un total de 33 transferencias, con un valor de 185.883 euros. Asimismo, recibió una transferencia en una de las cuentas de 22.653 euros. La cantidad sustraída superó finalmente los 190.000 euros por cobro de comisiones.

A pesar de los elevados importes y las numerosas transferencias que reaalizó, tal y como consta en la denuncia, ninguna de las entidades bancarias con las que trabaja y de las que es titular de sus cuentas le advirtió, le alertó, le frenó o le bloqueó las transferencias realizadas.

Un entramado con destinos desde Malta a Singapur

La investigación policial dirigida por la instructora ha permitido localizar la trazabilidad del dinero y comprobar que los fondos sustraídos a la víctima se derivaron a ocho cuentas bancarias diferentes de entidades asentadas en distintos países desde Malta, a Singapur o Kingstown. El capital llegaba además a empresas que lo convertían en criptomonedas.

Por el momento, se ha conseguido identificar a dos presuntas mulas que están como investigadas en la causa que destapa un entramado complejo donde conseguir información de determinados países resulta para la policía española casi imposible.

El trabajo minucioso ha permitido destapar la estafa que se sospecha pudo cometerse con el hackeo previo a las terminales de la víctima cuando esta se conectaba en sus viajes fuera de España a wifi en establecimientos hoteleros. Este martes, el afectado ratificó su denuncia ante la plaza 1 de Instrucción del Tribunal, que lleva la investigación.