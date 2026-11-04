La Xunta abre ayudas de hasta 1.735 euros para hacer prácticas de FP en el extranjero: requisitos y plazos

La Xunta de Galicia ha abierto este miércoles, 4 de noviembre, una nueva convocatoria de ayudas Erasmus+ para que estudiantes de Formación Profesional puedan realizar prácticas en el extranjero durante el curso 2026-2027. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 642.768 euros y contempla ayudas de hasta 1.735 euros para desplazamientos, además de financiación para la estancia.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 3 de diciembre y está dirigido a estudiantes de FP de grado básico y medio, así como a determinados titulados recientes de centros públicos participantes.

Qué centros de Ourense pueden solicitar las ayudas

Entre los centros incluidos en la convocatoria figuran el CIFP A Farixa, CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel, CIFP Portovello e IES 12 de Outubro, en la ciudad de Ourense. También participan otros centros de la provincia, como el IES Manuel Chamoso Lamas, IES García Barbón, IES O Ribeiro, IES Cidade de Antioquía, IES Plurilingüe San Rosendo, CIFP de Vilamarín e IES San Mamede.

Cuánto dinero pueden recibir los estudiantes

Las ayudas para desplazamientos oscilan entre 28 y 1.735 euros, dependiendo de la distancia y del medio de transporte. A estas cantidades se suman ayudas diarias de entre 51 y 70 euros durante los primeros 14 días, según el país de destino, con importes inferiores a partir del día 15.

Las prácticas podrán tener una duración de entre 10 y 365 días, según la modalidad de movilidad.

Cómo solicitar las ayudas Erasmus+ de la Xunta

Los interesados deberán presentar su solicitud en su propio centro educativo antes del 3 de diciembre de 2026, utilizando el formulario del procedimiento ED322B. Los requisitos completos y la documentación necesaria pueden consultarse en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.