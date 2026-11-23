La Xunta de Galicia ha aprobado este lunes la ampliación hasta 2027 de la gratuidad del transporte público para los menores de 21 años y los mayores de 65. La medida permitirá que ambos colectivos continúen realizando hasta 60 viajes gratuitos al mes mediante la Tarxeta Xente Nova (TXN) y la tarifa +65.

La decisión, adoptada por el Consello de la Xunta, supondrá una inversión cercana a los 19 millones de euros durante el próximo año y garantizará la continuidad de estas bonificaciones en diferentes servicios de transporte público de Galicia.

Los beneficiarios podrán seguir utilizando gratuitamente los autobuses interurbanos, el transporte marítimo de la ría de Vigo y los servicios ferroviarios de cercanías del área de Ferrol, siempre dentro del límite mensual establecido.

¿Quiénes podrán viajar gratis en Galicia durante 2027?

La gratuidad se mantendrá para dos grupos de población: los jóvenes menores de 21 años y las personas mayores de 65. En el caso de los jóvenes, el programa se articula a través de la Tarxeta Xente Nova, puesta en marcha en 2016 para reducir los gastos de desplazamiento de las familias y facilitar el acceso a servicios básicos, como la educación.

Esta tarjeta permite realizar hasta 60 desplazamientos gratuitos al mes en los servicios incluidos en el programa, fomentando al mismo tiempo el uso del transporte público. Por su parte, las personas mayores de 65 años podrán continuar beneficiándose de la tarifa +65, implantada a comienzos de 2024 con el objetivo de favorecer la movilidad de este colectivo.

En este caso, los descuentos correspondientes se aplican en el momento de realizar el viaje.

Más de 160 millones de euros anuales para el transporte público gallego

La continuidad de ambas medidas forma parte del Plan de Transporte Público de Galicia, que cuenta con una inversión anual superior a los 160 millones de euros.

Este presupuesto incluye la financiación de distintos servicios, como el transporte interurbano, el transporte integrado, el escolar y el adaptado.

Con la ampliación aprobada este lunes, la Xunta garantiza que los menores de 21 años y los mayores de 65 podrán seguir disfrutando de hasta 60 viajes gratuitos mensuales durante todo 2027, manteniendo las condiciones generales de los programas que ya se encuentran en funcionamiento.