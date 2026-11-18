Decenas de manifestantes durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres en Galicia.

Las ayudas económicas destinadas a mujeres víctimas de violencia de género necesitarán más presupuesto del inicialmente previsto para atender todas las solicitudes. La Xunta de Galicia ha ampliado en 124.413,50 euros la partida destinada a estas prestaciones periódicas después de constatar que el volumen de peticiones recibidas y pendientes podría superar el crédito disponible.

La decisión, publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG), eleva la dotación inicial de 5.399.994 euros hasta los 5.524.407,50 euros. El refuerzo pretende garantizar que las mujeres que reúnen los requisitos puedan acceder a este apoyo económico, concebido para facilitar su independencia respecto al agresor y ayudarles a romper con la situación de violencia.

Estas prestaciones buscan ofrecer una herramienta económica para que las víctimas puedan iniciar una nueva vida sin depender de la persona que las maltrata. La Administración autonómica contempla estas ayudas como un respaldo para que las mujeres puedan dar el primer paso hacia la ruptura de una relación violenta o consolidar una separación ya iniciada, especialmente cuando la falta de recursos económicos constituye un obstáculo.

La medida también incluye a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, que necesitan apoyo para abandonar situaciones de dominación y explotación. El objetivo es proporcionarles unas condiciones económicas suficientes para avanzar hacia una vida autónoma y alejada de sus explotadores.

Más de 5,5 millones para dos ejercicios

La partida inicial estaba distribuida entre los presupuestos de 2026 y 2027, ya que algunas de las ayudas generan derechos económicos que se prolongan al ejercicio siguiente. De los casi 5,4 millones inicialmente consignados, 2.425.000 euros correspondían a este año y otros 2.974.994 euros al próximo.

La ampliación de 124.413,50 euros responde a la previsión de que el crédito disponible no resulte suficiente para atender todas las solicitudes recibidas y las que todavía puedan llegar. La resolución publicada en el DOG no concreta cuántas mujeres han solicitado estas prestaciones ni cuántas permanecen pendientes de concesión.