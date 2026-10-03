La Xunta apoya este año con casi 2,4 millones de euros los 56 CCA gallegos

La Xunta, a través de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, apoya este año a los centros comerciales abiertos (CCA) de la comunidad con cerca de 2,4 millones de euros para la dinamización del comercio local. El objetivo final es incrementar las ventas en los establecimientos de proximidad mediante actuaciones y campañas que impulsen el consumo, aumenten la competitividad del sector y den respuesta a las necesidades de las personas consumidoras y usuarias, al tiempo que se contribuye a generar puntos de atracción comercial en las villas y ciudades gallegas.

A mediados de julio el Ejecutivo gallego resolvió la convocatoria de ayudas dirigidas a CCA de Galicia, elevándose a 56 el número de entidades beneficiarias e incluyendo cinco nuevas campañas extraordinarias -de las solicitudes mejor puntuadas-, con un montante total superior a los 2,35 millones de euros.

Las 56 ayudas aprobadas para asociaciones de comerciantes sin ánimo de lucro de cara a la dinamización del comercio local y la revitalización de los centros comerciales abiertos se distribuyen en 24 concesiones en la provincia de Pontevedra, 18 en la de A Coruña, 8 en la de Lugo y 6 en Ourense. Entre las entidades beneficiarias hay cuatro nuevas: la Asociación de Empresarios de Pontevedra, la Asociación de Comerciantes e Industriais de Tui, la Asociación de Comerciantes, Industriais e Autónomos de Burela y la Asociación de Empresas e Comercios Prolimia.

Entre esos cerca de 2,4 millones de euros concedidos, alrededor de 100.000 euros fueron para las cinco asociaciones mejor puntuadas con el objetivo de que realicen campañas extraordinarias. En concreto, la Asociación Boirense de Empresarios e Profesionais Autónomos celebró en septiembre una gran partida del comercio inspirada en el juego del Monopoly, mientras que la Asociación Centro Comercial Local Estrela de Marín desarrollará en octubre su propuesta “Que é un comercio”, especialmente dirigida a las familias y nuevas generaciones.

En lo que respecta a la Asociación de Empresarios de Redondela, la campaña “Redondela no Camiño” pondrá en valor también en octubre la posición estratégica a nivel comercial de Redondela, como punto de confluencia de las dos variantes del Camino Portugués: la Central y la de la Costa. Por su parte, la Asociación Centro Comercial Casco Histórico de Viveiro promueve desde el pasado mes de septiembre la campaña “Viveiro conta e o seu comercio tamén”, y por último, el Centro Comercial Urbano Aever celebró esta semana la Gala del comercio local de Verín.

Para optar a las aportaciones, las agrupaciones debían presentar un mínimo de seis campañas que incluyesen la participación directa de los comercios asociados y de las personas consumidoras, así como la programación de acciones formativas. Además podían proponer otras actuaciones complementarias orientadas a la fidelización y a la mejora de los servicios para la clientela. Este año se incorporaban como novedad en esta convocatoria los servicios de ludoteca y espacios de ocio infantiles.

Importantes apoyos

Las inversiones máximas subvencionables se modulaban en tres tramos, en función del número de comercios asociados: 65.000 euros, 55.000 euros y 40.000 euros, según el volumen de negocios adheridos.

Por su parte, la intensidad de las ayudas podía oscilar entre el 70 y el 90 %, según la puntuación alcanzada por las propuestas presentadas, en cuya valoración se tenían en cuenta criterios como la disposición de un plan de comunicación, la capacidad de la campaña para motivar a la persona consumidora o captar clientela nueva o su carácter novedoso. Con el objetivo de primar la excelencia, del total del presupuesto de la convocatoria, se reservaron 100.000 euros para favorecer que las cinco mejores propuestas accediesen a un apoyo adicional para la realización de actividades de dinamización extraordinarias que debían ser llevadas a cabo en coordinación con los ayuntamientos y otras asociaciones.

La Calle del Paseo llena de gente. | Xunta de Galicia

¿Qué es un centro comercial abierto?

La Lei do comercio interior de Galicia establece que son centros comerciales abiertos (CCA) aquellas agrupaciones legalmente constituidas representativas del pequeño comercio o comercio tradicional, localizados en las calles de un determinado entorno urbano delimitado y con tradición comercial, que ofrecen una imagen y estrategia unitaria de la oferta global y se rigen por criterios de gestión integral o de conjunto en el ofrecimiento de servicios comunes, la creación de servicios colectivos o la celebración de actividades, comunicaciones o campañas de promoción.

Precisamente, las ayudas que convoca anualmente la Xunta de Galicia dirigidas a los CCA pretenden impulsar y potenciar la creación y el mantenimiento de estas agrupaciones para que, en colaboración con las Administraciones locales correspondientes, contribuyan a dinamizar el comercio e incrementar las ventas de proximidad en las distintas localidades.

Además, cada entidad de este tipo cuenta con un gerente único, una figura profesional encargada de la gestión estratégica, coordinación y dinamización común de los establecimientos comerciales que forman parte de esa asociación de comercio de proximidad en la zona urbana.

A mayores de estos apoyos, el Ejecutivo gallego cuenta con otros proyectos en este ámbito como la experiencia piloto Vilas Vivas, que se está desarrollando en el ayuntamiento orensano de Ribadavia con el fin de promover su dinamización comercial. Esta iniciativa se extenderá próximamente a otras localidades gallegas que, como Ribadavia, cuentan con potencial turístico y con una producción local arraigada en el territorio como motor económico.