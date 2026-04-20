La Xunta aprueba un decreto para que la atención médica en fines de semana y festivos se centralice en los PAC

En la rueda de prensa posterior al Consello, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda anunció la aprobación de un decreto para que sean los Puntos de Atención Continuada (PAC) los que briden atención médica durante los fines de semana y festivos.

Con este decreto que centraliza la atención hospitalaria en los PAC durante fines de semana y festivos se obliga a estos a estar abiertos las 24 horas de estos días. Alfonso Rueda informó que esta decisión implicará una inversión de 10 millones de euros y una reorganización que provocará el incremento del personal de estos centros con 211 nuevas plazas.

Las nuevas plazas estarán destinadas para 100 médicos, 80 para personal de enfermería y otras 31 categorías.

Este decreto también trae consigo una mejora en la retribución del personal de los PAC tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos. Estas mejoras van a ser efectivas a partir del 1 de junio donde los médicos contarán con 168 euros más en su retribución por las jornadas de 24 horas, 135 para el personal de enfermería y 96 para el personal de gestión y servicios.