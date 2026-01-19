La Xunta aprueba la descentralización del grado de Medicina en las universidades gallegas de Santiago, A Coruña y Vigo

El Consello de la Xunta aprobó este lunes el acuerdo entre las consellerías de Educación y Sanidade y las universidades de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo para la descentralización del grado en Medicina, con vigencia hasta agosto de 2029.

La hoja de ruta establece una implantación progresiva durante cuatro cursos académicos, de modo que los tres últimos años del grado se impartan en las tres universidades públicas gallegas. Por primera vez, el segundo ciclo completo de Medicina podrá cursarse íntegramente, tanto en teoría como en práctica, en Santiago, A Coruña y Vigo.

El acuerdo prevé la creación de nuevas unidades docentes en los hospitales universitarios de A Coruña y Vigo, que acogerán cada uno al 25% del alumnado, además de una mayor participación del profesorado y profesionales sanitarios del sistema público.

El objetivo es optimizar los recursos educativos y sanitarios para la formación de futuros médicos, garantizando una actuación coordinada y respetuosa con la autonomía universitaria.