Aprobada la desgravación en el material escolar comprado en efectivo

Los grupos de la Cámara han aprobado por la vía de urgencia la ley que incluye el pago en efectivo para las deducciones fiscales en libros de texto y material escolar en la declaración de la renta de este año, entre críticas de BNG y PSdeG, que han votado a favor pero han tachado de "chapuza" el trámite, y de Democracia Ourensana, que se ha abstenido al considerar que es "excepcional".

Tal y como ha explicado el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, en su totalidad, la medida supondrá un ahorro de unos siete millones de euros, con 60.000 familias beneficiadas.

En su intervención, Corgos ha detallado que la excepción será solo este año, ya que, tal y como ha justificado, el hecho de que la deducción no puede realizarse en efectivo "obedece a la necesidad" de que el pago "tiene que estar registrado con medios que permitan verificar la veracidad de la transacción".

Y es que la norma, incluida en la ley de medidas fiscales y administrativas, establecía como requisito que el pago se realice mediante medios electrónicos, excluyendo explícitamente las transacciones realizadas en metálico, algo que tomó por sorpresa a familias gallegas.

Asimismo, ha avanzado que la intención del Gobierno gallego es dar continuidad a esta rebaja fiscal en los próximos ejercicios. En concreto, se puede desgravar el 15% de las facturas de compra realizadas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2025 hasta un máximo de 105 euros por hijo matriculado.

"Es una chapuza"

En el debate celebrado este martes en el pleno, Aitor Bouza (PSdeG) ha puesto en valor "la reivindicación social y de los grupos de la oposición" para llegar a esta modificación.

"Es una mala gestión, una absoluta chapuza", ha subrayado antes de avanzar su voto favorable argumentando que las familias "no pueden quedar desamparadas por su mala gestión".

También ha puesto el foco en que la norma llega a la Cámara porque la Xunta "no hizo bien su trabajo", puntualizando que lo que ocurrió fue "que no se informó, no que las familias no lo conocieran".

Mientras, la diputada nacionalista Noa Presas ha reprochado al Gobierno autonómico que tenga que hacer "este remiendo legal" a la ley de medidas fiscales y administrativas, que no incluía el pago en efectivo. "Mucho gobierno de rigor, buenos gestores, pero son unos absolutos chapuzas", ha aseverado, además de reclamar que se recupere la gratuidad de los libros de texto.

Del mismo modo, Presas ha lamentado que "se equivocaron" en una cuestión que afecta a los libros de texto y a la fiscalidad, "pero no se equivocaron en las prebendas a las energéticas", entre otros ejemplos.

Así, ha insistido en que no se trata de "una cuestión puntual", sino que los populares "viven instalados en el terror legislativo de la ley de medidas fiscales y administrativas".

Medida excpecional

Por su parte, el portavoz popular, Alberto Pazos, ha recordado que el pago en efectivo se autoriza "de manera excepcional" y ha reprochado a la oposición que hable de "chapuzas" y de "promesas incumplidas".

En concreto, ha lamentado que el BNG hable de "chapuzas" la misma semana en la que, según ha trasladado Pazos, "presentaron en las Cortes una enmienda sobre la AP-9 en la que eliminaba la cesión a Galicia". "Y dijeron que había sido un error. Si vienen ustedes a hablar de chapuza, son ustedes buenos maestros", ha subrayado.

Asimismo, ha criticado el "atrevimiento" de Aitor Bouza al hablar de "promesas incumplidas". "Que venga un socialista a hablar aquí de promesas incumplidas, es para nota", ha manifestado.

"Hace tiempo que el dinero en metálico no se acepta en el conjunto de las deducciones de las administraciones, básicamente, para evitar el fraude, pero para la oposición no es más que otra ocasión para hacer lo que más le gusta hacer, ruido", ha censurado.