La Xunta aprueba el II Pacto de Vivienda de Galicia: objetivo 10.000 viviendas públicas en 2030

El Consello de la Xunta aprobó este lunes el II Pacto de Vivenda de Galicia, un plan que supondrá una inversión cercana a los 2.000 millones de euros en el período 2026-2030, según anunció el presidente gallego, Alfonso Rueda, tras la reunión del Ejecutivo autonómico.

El objetivo principal del pacto es alcanzar las 10.000 viviendas de protección pública al finalizar el año 2030. De acuerdo con los datos facilitados por Rueda, el 82 % de la inversión se financiará con fondos propios de la Xunta de Galicia, mientras que 241 millones de euros procederán del Gobierno central y alrededor de 100 millones de la Unión Europea.

El presidente de la Xunta señaló que el impacto del plan podría permitir movilizar hasta 5.000 millones de euros en el sector de la vivienda y generar cientos de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.

Respaldo de las partes implicadas

Por su parte, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, subrayó que el diseño del pacto contó con la participación de todos los sectores implicados, y con el respaldo de entidades como la Federación Galega de Promotores, organizaciones de constructores, cooperativistas, asociaciones de consumidores y administradores de fincas.

Allegue recalcó que el eje central del pacto es cumplir el compromiso de duplicar el parque público de vivienda durante la legislatura y explicó que el plan se articula en cuatro grandes líneas de actuación: “acceso á vivenda, rehabilitación, desenvolvemento de solo residencial onde poder seguir construíndo e outras medidas de carácter transversal”.