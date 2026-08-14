La Xunta aumenta las ayudas para la atención a personas con gran dependencia: hasta 2.485 euros al mes
TRAMITE DE OFICIO
La Xunta de Galicia modifica en el DOG la prestación por asistencia personal, que alcanzará los 2.233 euros al mes (hasta 2.485 € en especial dedicación) y se tramitará de oficio
La Xunta ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la modificación de la orden por la que se regula el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia.
Mediante la presente orden, se modifica la prestación económica de asistencia personal. En consecuencia, se cambia de manera que la ayuda llegue a los 2.233 euros al mes y a los 2.485 euros en los casos de especial dedicación.
Por otra parte, se explica que, a fin de agilizar al máximo la efectividad de las medidas, la actualización con el incremento de las nuevas cuantías de las prestaciones económicas modificadas será realizada de oficio en los departamentos territoriales de la Consellería de Política Social e Igualdade.
En concreto, se incluyen cambios relativos al nivel de protección adicional a las personas en situación de gran dependencia o dependencia severa. Así, la cuantía de la libranza de asistencia personal contará con este refuerzo en su cobertura.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LA VÍCTIMA ERA UN TURISTA
Detenido en Sanxenxo un joven acusado de fracturar la mandíbula a un menor durante una reyerta
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Muere una persona atropellada por una moto en A Coruña
PLAYAS CERCA DE OURENSE
Dos refugios naturales de Galicia: el paraíso surfero de Ferrol y la ribera estival de Verín
Lo último
DO RIBEIRO
Festival | Espirito Ribeiro 2026
"PRIORIDADE ABSOLUTA"
Dos incendios dejan sin Internet ni fijo a miles de ourensanos