La Xunta aumenta las ayudas para la atención a personas con gran dependencia: hasta 2.485 euros al mes

La Xunta ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la modificación de la orden por la que se regula el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia.

Mediante la presente orden, se modifica la prestación económica de asistencia personal. En consecuencia, se cambia de manera que la ayuda llegue a los 2.233 euros al mes y a los 2.485 euros en los casos de especial dedicación.

Por otra parte, se explica que, a fin de agilizar al máximo la efectividad de las medidas, la actualización con el incremento de las nuevas cuantías de las prestaciones económicas modificadas será realizada de oficio en los departamentos territoriales de la Consellería de Política Social e Igualdade.

En concreto, se incluyen cambios relativos al nivel de protección adicional a las personas en situación de gran dependencia o dependencia severa. Así, la cuantía de la libranza de asistencia personal contará con este refuerzo en su cobertura.