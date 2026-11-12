La Xunta expone en Brasil su apuesta por reforzar el acompañamiento "integral y ágil" a los gallegos retornados

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha expuesto este jueves en Brasil la apuesta del Gobierno gallego por "reforzar el acompañamiento integral y ágil" a los gallegos retornados del exterior con el objetivo de favorecer el crecimiento socioeconómico de la Comunidad al amparo de la nueva Estratexia Galicia Retorna.

Así lo ha señalado en Río de Janeiro durante una intervención en la primera jornada del Pleno del Consello de Comunidades Galegas, presidida por el jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, y donde también estuvo el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda.

Allí, José González ha liderado la ponencia sobre el retorno en la que ha analizado las líneas de trabajo autonómicas para facilitar un regreso "con oportunidades reales de empleo, emprendimiento, vivienda, formación y participación social".

En este sentido, ha recordado que el actual período de la Estratexia Galicia Retorna está en su fase final y que se está trabajando para configurar una nueva hoja de ruta "más fortalecida y capaz de crear las condiciones necesarias para que las personas retornadas puedan desarrollar y consolidar en Galicia su proyecto de vida y, al mismo tiempo, para atraer el talento retornado como activo para el desarrollo socioeconómico".

Escuchar a los retornados

Para esta labor, ha subrayado, es fundamental escuchar a las personas retornadas y agentes implicados, como la Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas, para configurar medidas que atiendan a la realidad en este ámbito y consolidar las ya existentes. De este modo, ha expuesto, contribuyen a la eficacia de los resultados de las acciones que abarca la Estratexia Galicia Retorna.

Entre ellas, ha destacado las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME), que van por la décima edición, y el programa Retorna Cualifica Emprego, enfocado a cubrir vacantes de las empresas de la comunidad ofreciendo a las personas gallegas del exterior una vía de regreso ligada a una oportunidad profesional concreta. En este campo, ha aludido a las ferias de empleo como las celebradas en junio en Brasil —en São Paulo y Salvador de Bahía— o las del año pasado en Argentina y Uruguay.

Otra herramienta destacada es la Oficina Integral de Asesoramiento y Seguimiento al Retorno, con sedes en A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense y Vigo, y la Oficina Móvil, que garantiza atención en las zonas rurales. Su función principal es el asesoramiento social, laboral y técnico, tanto antes como después del retorno.

Se trata de iniciativas, ha explicado José González, recogidas en la Estratexia Galicia Retorna 2023-2026, elaborada de la mano de la comunidad gallega del exterior a través del Consello de Comunidades Galegas, el máximo órgano de representación y participación de la Galicia exterior, compuesta de más de 563.000 gallegos.

Nueva etapa

De cara a la nueva etapa de la Estratexia Galicia Retorna, José González ha destacado que es clave actualizar el marco normativo para adaptarlo a la realidad actual del retorno. También la adopción de medidas a nivel nacional en cuestiones que influyen en el retorno, como la homologación de títulos universitarios.

Esta experiencia en el ámbito del retorno, ha añadido el conselleiro, se complementará con el trabajo de captación del talento de la población de terceros países, ámbito en el que Galicia asumió las competencias de las autorizaciones iniciales de trabajo para personas extranjeras, transferencia que se hará efectiva en marzo de 2027.