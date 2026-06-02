La Xunta lanza una campaña para promover el uso responsable de los servicios sanitarios en Galicia

Antonio Gómez Caamaño y Natalia Prieto, presentan la campaña "Protexamos o que nos protexe" para promover un uso responsable de los servicios sanitarios en Galicia.

El conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño y la secretaria xeral técnica Natalia Lobato han presentado este martes la nueva campaña de uso responsable de los servicios sanitarios impulsada por la Xunta de Galicia, con la que el Ejecutivo gallego busca concienciar a la población sobre la importancia de un uso adecuado de la sanidad pública.

Bajo el lema “Protexamos aos que nos protexen”, la campaña se pondrá en marcha este miércoles en medios de comunicación y redes sociales, dirigida tanto a la ciudadanía como a los profesionales del sistema sanitario.

Pequeñas acciones individuales pueden generar un impacto muy positivo en el conjunto del sistema

El objetivo principal de la iniciativa es fomentar hábitos responsables que contribuyan a mejorar el funcionamiento del sistema, incrementando su eficacia y eficiencia.

Durante la presentación, el conselleiro de Sanidade ha destacado el impacto que tiene el absentismo en las citas médicas. Según los datos aportados, en 2025 la atención primaria del SERGAS registró alrededor de 864.000 consultas a las que los pacientes no acudieron, lo que supone un 3,2% del total. En el ámbito hospitalario, unos 248.000 pacientes no se presentaron a sus citas con especialistas, equivalente al 5,69%.

En conjunto, el sistema sanitario gallego contabilizó más de 1,1 millones de consultas perdidas por inasistencia.

“Pequeñas acciones individuales pueden generar un impacto muy positivo en el conjunto del sistema”, defendió Gómez Caamaño durante su intervención.

Mensajes de la campaña

La iniciativa incluye material gráfico, cuñas de radio, un spot televisivo y contenido específico para redes sociales. Los mensajes se basan en un enfoque positivo para sensibilizar sobre el uso responsable de la sanidad, como “si acudimos a urgencias solo cuando es necesario, ayudamos a los que más lo necesitan” o “si anulas una cita a la que no puedes acudir, ayudas a que otra persona sea atendida antes”.

El conselleiro ha explicado que la campaña responde a una demanda de distintos colectivos profesionales y acuerdos alcanzados en el ámbito sanitario en los últimos años. Además, la Consellería ha informado de la iniciativa a los colegios oficiales de médicos de Galicia.

En relación con la gestión de citas, Sanidade trabaja en mejorar los sistemas de cancelación de citas hospitalarias, con el objetivo de facilitar procedimientos similares a los ya existentes en atención primaria a través de la aplicación Sergas Móbil.