La Xunta convocará más de 1.500 plazas en las oposiciones de educación de 2026

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha anunciado este viernes que la Xunta convocará este año 1.601 plazas en las oposiciones de educación.

Lo ha hecho en una visita a Zas para felicitar a los tres docentes Lorena Cerdeira (del Centro Público Integrado de Zas) y Fina Paulos y Óscar Rey (del Instituto Maximino Romero de Lema), reconocidos con los Premios Nacionales a Experiencias Educativas STEM por proyectos impulsados desde el Gobierno gallego.

El titular del departamento educativo de la Xunta ha detallado que 1.388 serán plazas para ingreso libre en los diferentes cuerpos y especialidades que se convoquen, lo que supone el 86,7% de las plazas, "la inmensa mayoría".

Las 213 restantes serán para promoción interna -- para pasar de maestro a profesor de educación secundaria, por ejemplo --. Las pruebas se llevarán a cabo en verano.

El número de especialidades que se convocarán y las plazas en cada una de ellas se concretarán en las próximas semanas para llevarlas a la mesa sectorial con las organizaciones sindicales.

"Con esta oferta de empleo público, la Consellería agota, un año más, la tasa de reposición del 120% establecida a nivel estatal, por lo que continuamos apostando por la estabilidad docente", ha destacado el conselleiro.

Galicia, comunidad autónoma con menor porcentaje de interinos

Además, ha recordado que Galicia es la comunidad con menor porcentaje de interinos estructurales en educación de toda España y que gracias a estas oposiciones, volverán a mejorar las ratios en las aulas, "que ya se sitúan actualmente entre las mejores de España". "Esto será así gracias a mantener la intensidad de la contratación pese a la caída del número de alumnos", ha remarcado.

Apuntan también que este nuevo proceso de oposiciones eleva a casi 22.000 las plazas convocadas por el Gobierno gallego desde 2009 para renovar el cuadro de personal docente de Galicia y se enmarca en un contexto de bajada continuada de la matrícula. En concreto, suman 21.698 plazas.