La Xunta destina 40.000 euros a indemnizar los daños por plagas en pinos y viñedos de Galicia

La Consellería de Medio Rural ha publicado este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una convocatoria de indemnizaciones dotada con 40.000 euros para compensar los daños provocados por medidas oficiales de erradicación de plagas vegetales.

Las ayudas están dirigidas a particulares, empresas y pymes afectadas por la destrucción de plantas. En concreto, incluyen plantaciones forestales de pino perjudicadas por el chancro del pino y plantas de vid eliminadas por la detección o sospecha de flavescencia dorada.

Los productores de viveros deberán estar inscritos en los registros oficiales correspondientes para acceder a las compensaciones.

Las solicitudes podrán presentarse preferentemente a través de la sede electrónica de la Xunta, mediante el procedimiento MR465A. El plazo será de un mes, comenzando una vez transcurridos cinco días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la orden, y finalizará a las 20:00 horas del último día.