La conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, aseguró que la Xunta destinaba ocho millones de euros al año a complementar las pensiones no contributivas y reclamó al Gobierno central que asumiese su responsabilidad para garantizar unas prestaciones dignas y suficientes. También criticó que el Estado trasladase obligaciones a las comunidades autónomas, una situación que, según señaló, se repetía en ámbitos como la dependencia, la protección de la infancia y de las familias.

Vázquez respondió así a una pregunta de la diputada socialista Silvia Longueira en el pleno del Parlamento, en el que reclamó a la Xunta que actualizase conforme al IPC el complemento que perciben más de 35.000 pensionistas no contributivos en Galicia.

La parlamentaria socialista recordó que esta ayuda se creó en 2008 con una cuantía de 200 euros y que actualmente ascendía a 218, pese a que el coste de la vida había aumentado alrededor de un 40% en ese periodo. “Hoxe terían que estar cobrando preto dos 290 euros nesa paga única”, advirtió.

En su respuesta, la conselleira defendió que la protección de estas personas no debía medirse únicamente por el importe de una prestación concreta, sino por el conjunto de medidas que la Administración autonómica pone a su disposición. Como ejemplo, citó el presupuesto de 1.535 millones de euros de Política Social, un 10% más que en 2026.

Bono Coidado

También destacó iniciativas como el Bono Coidado Fogar y la ampliación de la red residencial y de atención diurna. En este contexto, puso en valor los ocho millones de euros anuales que la Xunta concedía “de xeito ininterrompido desde hai 18 anos”. Calificó este complemento de “áxil e eficiente” y lo contrapuso “ao caos e ao atasco” de la Seguridad Social.

Ángeles Vázquez recordó que las pensiones forman parte del sistema de la Seguridad Social y que tanto su cuantía como las condiciones de acceso son competencia del Estado. Por ello, insistió en que el Gobierno central debía asumir sus responsabilidades y evitar trasladarlas a las comunidades autónomas.

La conselleira aseguró que la Xunta llevaba años realizando un esfuerzo adicional con fondos propios para complementar las prestaciones de la Seguridad Social, mientras el Ejecutivo estatal “limítase a mirar cara a outro lado e a trasladar o tema a outras administracións”.

El trasfondo electoral del 29N empañó el debate sobre igualdad en el pleno, donde Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG) atacaron al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por los pactos entre PP y Vox.

El presidente de la Xunta respondió con dureza y afeó a los socialistas casos como el del exministro José Luis Ábalos. Asimismo, acusó al Bloque Nacionalista Galego de ir “de ganchete” con los fascistas, en alusión al acoso a un joven candidato en Guipúzcoa. Rueda criticó que la oposición utilizase este asunto con fines de “politiqueo barato”. Por su parte, Besteiro cuestionó qué derechos sacrificaría el PP para gobernar con Vox y advirtió que no son “moeda de cambio”.

Pontón auguró que las gallegas no permitirán “nin un paso atrás” ante la “involución machista” del PP. Además, planteó destinar 140 millones anuales a igualdad.

Diego Calvo exige a Madrid datos sobre la red ferroviaria gallega

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, denunció que el Gobierno central seguía sin responder a la Xunta sobre el estado de la red ferroviaria en Galicia y reconoció que “a preocupación é lóxica”. Calvo recordó que la Xunta ya había preguntado al actual ministro, Carlos Cuerpo, por el “programa de mantemento e sobre o resultado das inspeccións”, sin haber recibido respuesta.

El conselleiro aludió a los “recortes na velocidade máxima permitida” en distintos tramos y a las “170 incidencias” registradas en lo que va de año en el transporte ferroviario gallego. “Non é que non corrixa a tendencia, senón que nos últimos tempos imos a peor. Queremos ter a seguridade de que as cousas están ben”, afirmó. Asimismo, lamentó que el Gobierno central “segue sen dar explicacións”, aunque defendió que “a solución” llegaría con un cambio político en las urnas el próximo 29 de noviembre, que permitiría “botar a todos os que están xestionando nos últimos anos e profesionalizar esa xestión”. El conselleiro de Presidencia recordó también que la Xunta de Galicia pondrá en marcha la Oficina Técnica de Ferrocarril, que “dará apoio especializado” y desarrollará, entre otras actuaciones, un análisis y seguimiento de las infraestructuras para impulsar el Corredor Atlántico. “A Xunta non vai renunciar a ningunha destas peticións e seguiremos traballando para conseguir ter un servizo ferroviario á altura dos galegos”, concluyó.