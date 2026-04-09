La Xunta destinará 100.000 euros a promoción turística por cada nueva ruta aérea que capten los aeropuertos

La Xunta de Galicia destinará 100.000 euros a la promoción turística por cada nueva ruta aérea que se capte en Peinador (Vigo), Alvedro (A Coruña) y Lavacolla (Santiago), con un máximo de dos por aeropuerto y año. Esto suma un total de seis al año, un tope que no se cierra a ampliar "si hay alguna temporada en la que se puedan conseguir más vuelos".

De esta manera, el Gobierno gallego sumará su apoyo al modelo que proponga Aena, en el que "confían", e insta a ayuntamientos y diputaciones a realizar sus aportaciones. Todo ello para alcanzar una propuesta "coordinada y conjunta" en materia aeroportuaria, hasta ahora inexistente. "Trabajando todos juntos seremos quienes de conseguir nuevos destinos", ha instado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

El responsable autonómico ha desgranado la propuesta de la Xunta al término de una reunión con representantes del sector empresarial y turístico de Santiago, celebrada este jueves. Con ella, el Gobierno gallego ha iniciado una ronda de contactos que seguirá con encuentros en A Coruña y Vigo, así como con las diputaciones provinciales.

"Para cada vuelo nuevo que se consiga, la Xunta va a disponer de 100.000 euros para consolidar ese vuelo o destino", ha explicado Calvo, que ya avanzó que la Administración autonómica dispondría de un fondo económico de promoción turística destinado a este fin.

El límite lo ha situado en seis nuevas rutas al año, aunque esto es "matizable": "Si hay alguna temporada en la que se pueden conseguir más vuelos, se estudiará". Calvo ha insistido en que no se financiarán vuelos, sino que la Xunta se sumará al modelo propuesto por Aena a través de la promoción turística en origen.

Con esta medida se pretende que, una vez que se consiga una nueva ruta, esta sea rentable a largo plazo. La Administración autonómica ofrecerá la posibilidad de realizar esta promoción directamente o que sea el ayuntamiento correspondiente quien la lleve a cabo.

Peticiones del empresariado gallego

Entre los asistentes estaba el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, que ha remitido un documento donde se analizan las necesidades de empresas y organizaciones gallegas en materia de conectividad aérea.

Según la patronal, existe un "consenso prácticamente unánime" en consolidar Madrid y Barcelona como "rutas estructurales e irrenunciables" en los tres aeropuertos, con frecuencias "suficientes" y horarios adaptados.

El empresariado gallego identifica también como necesarias otras conexiones nacionales de alto valor económico y logístico, como Valencia, Bilbao, Sevilla o Málaga, así como enlaces con territorios de interés como Canarias y Baleares.

En el ámbito internacional, la prioridad se centra en "asegurar una conexión eficiente y estable con los principales hubs europeos", que permitan enlazar Galicia con los mercados internacionales mediante una sola escala. Los destinos prioritarios son Londres, París, Frankfurt, Ámsterdam y Bruselas, junto con otros puntos de interés como Milán, Lisboa, Dublín, Roma o Zúrich/Ginebra.