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La Xunta exige al Gobierno un "control de fronteras" y el retorno "uno a uno" de los menores migrantes de Ceuta

"DE FORMA INMEDIATA"

La conselleira de Política Social e Igualdade defiende la devolución de los niños a su lugar de origen cuando sus allegados lo reclamen y critica la disparidad de cifras que manejan los distintos ministerios

Fabiola García en el Parlamento.
Fabiola García en el Parlamento. | Europa Press

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha exigido al Gobierno central un "control de fronteras" y que "actúe de forma inmediata" sobre la gestión migratoria en Ceuta, al tiempo que ha defendido el "retorno" de los menores migrantes a su lugar de origen.

"Pedimos única y exclusivamente la aplicación de la Ley de Extranjería que dice que se priorizará el retorno de todos los menores con sus familias", ha expuesto. Lo ha hecho en una visita a un centro de cuidado y entretenimiento infantil en A Coruña.

En este sentido, ha recalcado que "cuando hay una familia que está diciendo que quiere que vuelvan sus hijos el deber del Gobierno de España es que esos niños vuelvan uno a uno, mirando cada caso concreto".

Asimismo, ha instado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Abed, a que "diga un número exacto de menores". "Cada ministro dice una cifra diferente de personas migrantes", ha criticado.

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