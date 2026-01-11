La Xunta invertirá 3,4 millones de euros en el control de las depuradoras gallegas

La Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia, destinará casi 3,4 millones de euros (IVA incluido) al control y seguimiento de las 127 depuradoras de aguas residuales urbanas que dan servicio a núcleos de población de más de 2.000 habitantes en toda la comunidad. La medida, con un plazo de ejecución de 24 meses, busca garantizar la calidad del agua y mejorar el servicio a la ciudadanía, cumpliendo con los requisitos de la Directiva Marco del Agua.

El contrato, adjudicado a principios de enero, contempla supervisión, vigilancia e inspección de las infraestructuras hidráulicas de titularidad municipal, así como asesoramiento técnico a los ayuntamientos en la gestión de sus estaciones depuradoras. También incluye la realización de análisis periódicos y la elaboración de informes sobre el estado de las instalaciones, así como el mantenimiento y mejora de la aplicación informática SICEDAR, que centraliza toda la información generada.

Mejoras para la calidad y gestión del agua en Galicia

De las 127 depuradoras, 63 se encuentran en la provincia de A Coruña, 25 en Lugo, 13 en Ourense y 26 en Pontevedra. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de la Xunta de ofrecer apoyo técnico y económico a los municipios para que gestionen sus recursos hídricos de manera más eficiente y asegurar un servicio de saneamiento de alta calidad para la ciudadanía.

El presupuesto de Augas de Galicia para 2026 alcanza los 151,7 millones de euros, un 5,5 % más que en 2025, de los cuales más de 108 millones se destinarán a abastecimiento y saneamiento, y casi 74 millones específicamente a la mejora o construcción de infraestructuras hidráulicas.

Con esta inversión, la Xunta refuerza su estrategia de garantizar un servicio de saneamiento de calidad y de velar por la protección de los recursos hídricos en toda Galicia.