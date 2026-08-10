La Xunta estudiará este martes elevar el nivel de alerta por sequía en varios municipios gallegos

Gran sequía en el río Sil a su paso por O Barco de Valdeorras.

La Xunta de Galicia analizará este martes un posible aumento del nivel de alerta por sequía en varios municipios de la comunidad, después de un verano marcado por las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones. Actualmente, 32 municipios gallegos se encuentran en situación de prealerta y algunos podrían pasar al nivel de alerta.

La reunión de la Mesa da Seca, convocada por el Gobierno gallego, servirá para evaluar la evolución de los recursos hídricos y determinar si es necesario aplicar nuevas medidas para garantizar el abastecimiento durante las próximas semanas.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, avanzó este lunes que las restricciones que hasta ahora tienen carácter de recomendación en las zonas del Lérez, Anllóns y Baiona podrían convertirse en obligatorias si se eleva el nivel de alerta.

Entre las medidas que podrían entrar en vigor se encuentra la prohibición de baldear, llenar piscinas o lavar vehículos en la vía pública. Vázquez señaló que estas prácticas continúan realizándose pese a las recomendaciones existentes, por lo que la Xunta estudia ahora endurecer las limitaciones.

Un verano extremadamente seco

La situación llega después de un mes de julio extremadamente seco y entre los más cálidos de las últimas décadas, con numerosas estaciones meteorológicas gallegas en las que no se registró ninguna precipitación durante todo el mes.

La conselleira recordó que las abundantes lluvias de enero y febrero no han evitado la actual situación de escasez, ya que la primavera y el verano han estado marcados por la falta de precipitaciones y las altas temperaturas. Estas condiciones favorecen la evaporación y elevan el consumo de agua.

Vázquez defendió la necesidad de mejorar la capacidad de almacenamiento de Galicia mediante balsas distribuidas por el territorio que permitan conservar parte del agua durante los periodos de lluvias para utilizarla en épocas de mayor escasez.

El Lérez estabiliza su situación

En el caso del río Lérez, la Xunta considera que la situación se ha estabilizado parcialmente después de que la empresa Ence dejase de captar agua del río y comenzase a utilizar recursos hídricos regenerados.

La responsable autonómica también reclamó una mayor implicación de los ayuntamientos en la gestión del agua y en el mantenimiento de las redes de abastecimiento. Según explicó, las fugas en las redes municipales pueden provocar pérdidas de entre el 30% y el 70% del agua potable.

La Xunta ha reclamado además al Ayuntamiento de Pontevedra la creación de una mancomunidad que permita coordinar la gestión del abastecimiento entre los municipios afectados. Vázquez recordó, no obstante, que la iniciativa para constituirla corresponde a los propios concellos.

La reunión de este martes determinará finalmente si algún municipio pasa de prealerta a alerta por sequía y qué restricciones serán obligatorias para contener el consumo de agua.