La Xunta ofrece 1.300 estancias en balnearios para los mayores

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, presentó este miércoles en el Hotel Balneario Compostela de Brión la nueva convocatoria del programa Benestar en Balnearios, que llega a su duodécima edición convertido en un referente en el envejecimiento activo y saludable. En esta edición, la Xunta ofrece más de 1.270 plazas y aumenta los turnos para incluir los meses de verano.

De este modo, explicó que las personas mayores de 60 años, o pensionistas de más de 55, podrán disfrutar de estancias en pensión completa en 15 establecimientos de Galicia. Las tarifas están subvencionadas por la Administración autonómica, por lo que el programa ofrece precios reducidos de entre 31 y 44 euros por noche, según el establecimiento elegido.

El plazo para participar en el programa estará abierto hasta el próximo 26 de junio y el objetivo de la Xunta es repetir el éxito de participación de años anteriores, en los que se agotaron todas las plazas. El compromiso del Gobierno gallego con esta iniciativa queda patente con el refuerzo de la inversión, que en esta edición supera los 331.000 euros.

En su intervención, destacó que Benestar en Balnearios cumple un doble objetivo: por una parte, mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través del fomento del autocuidado de la salud y de las relaciones sociales; y por otra, dinamizar la economía local aprovechando la riqueza termal de Galicia, uno de los principales destinos de turismo de aguas mineromedicinales de España.

Además, Fabiola García recordó que el programa forma parte de la apuesta de la Consellería por el envejecimiento activo y saludable. En este sentido, aseguró que hoy en día hacerse mayor “no es ser mayor más años, sino ser joven más tiempo”.

La conselleira señaló también que las iniciativas de la Xunta responden al concepto integral de salud de la Organización Mundial de la Salud, entendido como “un estado completo de bienestar físico, mental y social”, algo que, según afirmó, encuentran las personas mayores cuando visitan los balnearios gallegos.