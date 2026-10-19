La Xunta permitirá a dueños replantar el 100% de eucaliptos en otro terreno

La Xunta incluye en la futura ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos gallegos de 2027 ajustes a la "flexibilización" de la moratoria para plantar eucaliptos hasta 2030. Entre ellas figura permitir replantar a propietarios hasta el 100% de una plantación de eucaliptos en otro terreno.

Esta modificación estaba prevista por parte del Grupo Popular como una enmienda en la ley de acompañamiento de 2026, pero un error de última hora en el momento de registrarla el año pasado impidió que saliese adelante.

El hecho es que con esa propuesta el PP modificaba un anuncio que inicialmente había hecho en octubre de 2025 la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, quien indicaba que el límite para dueños de replantación sería del 75% en otro terreno de su propiedad de cara a fomentar la reducción de esta especie. Sin embargo, los populares quisieron enmendar a la Xunta durante el trámite parlamentario pero no consiguieron un texto en tiempo y forma para su aprobación.

Al terminar, en noviembre de 2025, el periodo de enmiendas a presentar a la ley de acompañamiento de 2026 sin que el PP pudiese incluir esta modificación, fuentes de la Xunta ya explicaban a que se hacía cargo de esa propuesta con vistas a su futura implantación, cuestión que ahora impulsa en la ley de medidas fiscales y administrativas para 2027 --que comenzará su trámite parlamentario--.

La superficie de repoblación también podrá alcanzar hasta el 100% cuando se retiren las plantaciones legalmente existentes en Red Natura. En el resto de casos en los que no sean terrenos del mismo propietario ni se retiren de Red Natura, la superficie de la nueva repoblación de eucaliptos no podrá superar el 75% de la superficie originaria que fue objeto de transformación. El 25% restante tendrá que ser plantado con frondosas.

Todo ello después de que el inventario forestal haya arrojado un aumento en más de 25.000 hectáreas de la superficie ocupada por eucaliptos entre 2022 y 2024, con la moratoria en vigor. Esta es una de las más de medio centenar de modificaciones de leyes y decretos que se recogen en la nueva ley de acompañamiento para 2027, dada a conocer por la Xunta este lunes.