La Xunta retrasa la apertura de los PAC durante el sábado

La Consellería de Sanidade decidió retrasar dos meses la entrada en vigor del decreto que preparaba para abrir los Puntos de Atención Continuada (PAC) los sábados por la mañana.

Este es uno de los puntos que se abordaron en la reunión de la mesa sectorial. La medida había levantado ampollas entre profesionales y ha sido fuertemente criticada por la CIG, que esta misma mañana convocaba una concentración frente a la sede del departamento sanitario para protestar contra lo que calificaban de "decretazo".

Si bien estaba previsto que la medida entrase en vigor abril, finalmente la consellería pospuso su inicio, comprometiéndose a continuar el diálogo en la mesa sectorial.

Sanidade informó de que el documento se les ha presentado este viernes a las organizaciones sindicales de la mesa, que cuentan con plazo hasta el 7 de abril para presentar alegaciones.

“El objetivo de la medida es dotar de seguridad jurídica la atención sanitaria prestada los sábados por la mañana y ordenar la prestación como la jornada de atención continuada, que ya era de facto”, explicaron en un comunicado.

Horario

Tal y como recoge el proyecto de decreto, el horario de apertura y funcionamiento de los PAC abarcará desde las 15.00 horas hasta las 8.00 horas del día siguiente, de lunes a viernes, y las 24 horas del día, los sábados, domingos y festivos.

Insisten en que considerar la atención de los sábados por la mañana como de atención continuada es “coherente” con su naturaleza real y con el marco normativo vigente.

Explicaron además que la apertura de los PAC irá acompañada de un incremento de 211 plazas en el periodo 2026-2028, de las que 100 serán de médicos y 80 de personal de enfermería. La inversión prevista por la Xunta en ese periodo para la ampliación de las plazas de PAC es de 10,3 millones de euros.

En paralelo, aprobaron el procedimiento de voluntariedad incentivada para la realización de las guardias en los Puntos de Atención Continuada (PAC). Esta medida, apuntaron, busca “garantizar la cobertura de la atención continuada”, de forma compatible con los acuerdos para la reducción de jornada ordinaria a 35 horas semanales.