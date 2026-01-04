Así está el actor José Luis Gil mientras se recupera de su ictus: "Fuerza, humor, ánimo e ilusión"

José Luis Gil, conocido por su papel de Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva, continúa su proceso de recuperación tras el ictus isquémico que sufrió en noviembre de 2021, aunque permanece estable y alejado del foco mediático.

Su hija, Irene Gil, quien se ha convertido en la voz pública del actor, ha compartido en redes sociales una nueva actualización positiva: una fotografía de José Luis paseando por Madrid durante las fiestas navideñas, acompañado de la familia y mostrando su buen ánimo. Con un toque de humor y cercanía, el actor enviaba el mensaje: “guardad un huequito para el Roscón que esto se acaba”.

Desde aquel infarto cerebral, que requirió más de tres semanas de ingreso en el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid, la familia ha centrado sus esfuerzos en la rehabilitación y la protección de su intimidad, ofreciendo al público únicamente pequeñas pinceladas de su estado a través de las publicaciones de Irene.

En septiembre de 2025, la hija del actor explicó en el programa Y ahora Sonsoles que los médicos fueron en un primer momento demoledores y alertaron sobre posibles secuelas graves, pero la evolución de José Luis fue sorprendente, permitiendo su traslado a planta en apenas 24 horas.

Con esta última publicación, Irene transmite un mensaje de fuerza, humor y esperanza a todos los seguidores que siguen pendientes de la recuperación de su padre. La imagen refleja que, aunque el proceso siga siendo largo, José Luis Gil disfruta de la rutina familiar y mantiene vivo su vínculo con el público que tanto le aprecia.

El post concluye agradeciendo el cariño recibido y deseando a todos un 2026 lleno de fuerza, ánimo e ilusión, mientras Madrid se prepara para recibir la llegada de los Reyes Magos.