Amaia Montero regresa con La oreja de Van Gogh tras 20 años: "Con toda la ilusión y las ganas de cantar con vosotros"

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REENCUENTRO DE LA BANDA
Una generación entera regresó a su niñez este sábado en el Bilbao Exhibition Centre. La emoción de los seguidores de La Oreja de Van Gogh por el reencuentro de la banda con su primera vocalista, Amaia Montero, se hizo notar desde el primer momento. Este regreso generó una gran expectación y un ambiente de auténtica nostalgia entre los asistentes. “Con toda la ilusión y las ganas de cantar con vosotros”, así comenzó la cantante su actuación, marcando el inicio de un concierto muy esperado tras 17 años de separación con la banda, con la que repasó temas de las distintas etapas del grupo.
Amaia se mostró muy emocionada y conectó desde el primer momento con el público, que aguardaba su regreso con gran expectación. Durante el concierto interpretó algunos de los grandes éxitos que llevaron al grupo a lo más alto, como "La playa", "Rosas" o "20 de enero", acompañados de una cuidada puesta en escena en la que la artista brilló especialmente.
Vestida con un mono rosa de estilo ochentero, la cantante recorrió el escenario interactuando constantemente con los asistentes, que llenaron el recinto. El repertorio también incluyó canciones de la etapa en la que Leire Martínez fue la vocalista del grupo.
Desde el inicio, Amaia Montero logró conectar con el público, al que animó a cantar y bailar, recibiendo una respuesta entusiasta de unos fans que celebraron su esperado regreso a los escenarios.
El impacto del reencuentro también se trasladó a las redes sociales, donde el concierto generó una gran oleada de comentarios, vídeos y reacciones. Muchos usuarios destacaron la carga nostálgica del momento y la emoción de volver a ver a Amaia Montero sobre el escenario junto a La Oreja de Van Gogh, convirtiendo el evento en tendencia pocas horas después de su celebración.
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