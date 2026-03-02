Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se casan al estilo más romántico: en secreto y con un Ferrari clásico

Las imágenes de la boda de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux compartidas por la pareja en redes sociales.

El piloto de la Fórmula 1 de la escudería Ferrari, Charles Leclerc, y la influencer Alexandra Saint Mleux se dieron el "sí quiero" en secreto el 28 de febrero de 2026 en Mónaco, días antes del inicio de la temporada en Melbourne. La ceremonia, de carácter civil según medios como Paris Match y Formula Passion, fue íntima y discreta, confirmándose de manera indirecta por la propia Alexandra a través de sus redes sociales al actualizar su nombre a Alexandra Leclerc y este lunes anunciándolo así en redes sociales:

Una boda de lujo y estilo único

Las imágenes que compartieron en redes sociales después del enlace muestran a la pareja descendiendo las calles del Principado en un Ferrari 250 Testa Rossa de 1957, valorado en aproximadamente 30 millones de euros, ambos vestidos de blanco. Alexandra llevaba un vestido minimalista de brillos con escote Bardot y moño alto, mientras Leclerc lució un traje beige de doble botonadura, elegante y sobrio, fiel a su estilo en eventos internacionales.

La relación entre ambos se remonta a 2023, cuando se conocieron durante la París Fashion Week. Su compromiso se hizo público en noviembre de 2025 mediante Instagram, con su perro Leo como testigo en la fotografía que confirmaba la noticia. Desde entonces, han mantenido un perfil discreto, apareciendo juntos solo en ocasiones puntuales en eventos deportivos y sociales.

¿Quién es Alexandra Saint Mleux?

Nacida en 2003, Alexandra estudia Historia del Arte en París y cuenta con más de dos millones de seguidores en TikTok y cerca de 1,5 millones en Instagram. Su perfil destaca por publicaciones en blanco y negro con referencias culturales y filosóficas. Políglota, habla francés, español e inglés, y mantiene un perfil bajo respecto a su vida personal pese a su popularidad.

Además, la ahora esposa de Leclerc tiene vínculo con México, ya que su madre es originaria de Cancún, y lidera iniciativas sociales a través de Corazones Unidos, centradas en educación infantil y empoderamiento femenino.

Una boda antes del Gran Premio de Australia

La celebración llega en un momento clave para Leclerc, quien afronta la temporada 2026 con su Ferrari SF-26 y el objetivo de conquistar el campeonato mundial. Según el piloto, Alexandra ha influido positivamente en su vida, fomentando su interés por la cultura y el arte.

La discreción y el lujo de la boda, junto con el inesperado anuncio en redes sociales, convierten este enlace en uno de los eventos más comentados del mundo del motor y las redes sociales.