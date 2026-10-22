Julio Iglesias Jr. canta en gallego la canción de homenaje de su padre a sus raíces ourensanas

El cantante Julio Iglesias Jr. protagonizó un momento musical muy especial en su paso por Land Rober + Show, el programa de humor de la Televisión de Galicia presentado por Roberto Vilar. El cantante se animó a interpretar en gallego "Un canto a Galicia", uno de los temas más conocidos de su padre, Julio Iglesias, en una actuación que vuelve a poner el foco en la relación de la familia con Galicia.

La canción tiene un significado especial para el artista, ya que constituye un homenaje a su abuelo paterno, Julio Iglesias Puga, nacido en Ourense. Publicada en 1972, la composición expresa la morriña y el cariño por la tierra de origen, sentimientos que han convertido el tema en una referencia musical para muchos gallegos, tanto dentro como fuera de la comunidad.

Una canción que mantiene vivo el vínculo con Galicia

"Un canto a Galicia" fue uno de los grandes éxitos internacionales de Julio Iglesias y contribuyó a llevar el nombre de Galicia más allá de las fronteras españolas. Interpretada en gallego, la canción se convirtió en una declaración de amor a la tierra de su padre y en una de las piezas más personales de su repertorio.

La interpretación de Julio Iglesias Jr. recupera ese legado familiar desde una nueva generación. Al cantar el tema en la lengua propia de Galicia, el artista conecta con las raíces de su familia y con una canción que sigue despertando emociones décadas después de su lanzamiento.

La actuación en la TVG permite recordar la vigencia de una composición que ha trascendido su origen familiar para convertirse en un símbolo musical de la morriña y del sentimiento de pertenencia. Una canción que sigue uniendo generaciones y que encuentra en la voz del hijo del artista una nueva forma de acercarse al público.