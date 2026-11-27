Más de cinco décadas dedicadas a la música tendrán su reconocimiento el próximo 9 de diciembre. El periodista Mariskal Romero ha sido distinguido con el Premio Carlos Tena a la Divulgación Musical 2026, un galardón impulsado por RTVE y la Fundación SGAE que reconoce su aportación al desarrollo del rock en España y Latinoamérica.

El certamen, creado en 2023 en memoria del periodista Carlos Tena, distingue a profesionales, medios de comunicación e iniciativas que contribuyen a acercar la música a la ciudadanía. En esta cuarta edición, el jurado ha valorado la trayectoria de Romero y su papel en la apertura de nuevos espacios para la cultura musical.

La ceremonia de entrega tendrá lugar a las 19:30 horas del 9 de diciembre en la Sala Manuel de Falla de la sede de la SGAE, en Madrid. El acto contará con las actuaciones de Teddy Bautista, integrante de Los Canarios, y Javier Vargas, líder de la Vargas Blues Band, además de representantes de RTVE, SGAE y Fundación SGAE.

Una trayectoria ligada a la historia del rock español

Mariskal Romero comenzó su andadura radiofónica a finales de los años sesenta y se convirtió durante la década siguiente en uno de los impulsores del movimiento rockero español. Su trabajo como productor y responsable de Chapa Discos contribuyó a la proyección de grupos como Leño, Asfalto, Tequila, Ñu, Cucharada y Barón Rojo.

A lo largo de su carrera ha estado al frente de numerosos programas radiofónicos, entre ellos "Musicolandia", "Bocata de rock" y "Saliendo del sótano". Su actividad profesional también ha trascendido las fronteras españolas, con colaboraciones en la BBC y Radio Luxemburgo, así como en emisoras de distintos países latinoamericanos.