El motivo por el que Omar Montes se dejó ver por Ourense: "Galicia calidade"

La visita de Omar Montes a Galicia este fin de semana no pasó desapercibida. El cantante madrileño compartió una historia en su cuenta de Instagram desde la ciudad de Ourense, donde ya se le ha visto en otras ocasiones, antes de poner rumbo a uno de los enclaves más emblemáticos de la Ribeira Sacra.

Omar compartió diferentes vídeos en el Palacio de Sober, donde disfrutó de una jornada gastronómica junto a varios amigos. Fiel a su estilo, el artista mostró a sus seguidores parte del banquete que le esperaba en tierras gallegas. "Mira qué entrantes me han puesto, Galicia calidade", comentaba entre risas en un vídeo mientras enseñaba varias piezas de marisco dispuestas sobre la mesa.

Mariscada de Omar Montes y compañía

Una boda especial

Sin embargo, la parada en Ourense no era el destino final de su viaje. Omar Montes se dirigía a Monforte de Lemos para actuar en una celebración muy especial: la boda del futbolista Gabri Veiga y Carla Leins. El enlace reunió a numerosos invitados del mundo del deporte en plena Ribeira Sacra, con el posterior banquete y fiesta con Omar micrófono en mano.

Omar Montes, cantando junto a Gabri Veiga y el resto de invitados.

Durante la celebración, el cantante coincidió con numerosos rostros conocidos, entre ellos el futbolista ourensano Hugo Álvarez.

Hugo Álvarez, en la boda de Veiga y Leins

Montes puso la guinda a una cita que congregó a destacados representantes del fútbol gallego y nacional y, por supuesto, de la cantera del Celta de Vigo.